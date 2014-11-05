به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با برپایی سی سومین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول که از تاریخ هشت تا یازده نوامبر 2014 برابر با هفده تا بیست آبان ماه سال جاری برپا می شود، نشست هم اندیشی ناشران ترک علاقمند به نشر کتاب های ایران هستند برگزار می شود.

در این نشست مدیران نشرهای معتبر ترک از جمله مورپا، اورنسل، سای، دماوند و آجار و همچنین نویسندگانی همچون کلئوم چنگیز نویسنده و شاعر ترک به همراه گروهی از مترجمان فارسی به ترکی، دکترکاووس حسن­لی، استاد دانشگاه شیراز، نیلوفر اکبری، مترجم وعضو انجمن نویسندگان کودک ونوجوان ایران، حسین بکایی، نویسنده، مترجم و دبیر کمیته فرهنگی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران و رجبعلی سالاریان نماینده موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران حضور خواهند داشت و در باره تجربه‌های پیشین و راه کارهای تسهیل ارتباط های فرهنگی و تجارت کتاب بین دو کشور و مشکلات و موانع موجود بحث و گفت وگو خواهند کرد.

این نشست روزدوشنبه 10 نوامبربرابربا 19 آبان از ساعت 13 تا 15:30 درمحل غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار خواهد شد.

سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول همه ساله در ماه نوامبر برپا شده و کشورهای منطقه و اروپایی در سالن بین المللی آثار کشور خود را به نمایش می‌گذارند. موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر کشورمان دراین نمایشگاه حضوری فعال خواهد داشت.