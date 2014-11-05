فوتبال برنده جدال فدراسیون - صداوسیما

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سالها فدراسیون فوتبال توانست با ممانعت از حضور دوربین‌های تلویزیونی در ورزشگاه‌ها برای سال آینده ردیف بودجه برای فوتبال بگیرد و حتی ضرر این چند بازی که دوربین‌ها در ورزشگاه نبودند را هم از صدا و سیما بگیرد، هرچند این مبلغ که می‌گویند درحدود 160 میلیارد تومان است، قرار شده به وزارت ورزش پرداخت شود و این یعنی جنگ جدیدی برای گرفتن حق پخش توسط فدراسیون فوتبال اما به هر حال گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

اتفاقی را که فدراسیون فوتبال در مورد حق پخش تلویزیونی رقم زد اتفاقی بود که حتی از صعود به جام‌جهانی هم بالاتر و بهتر بود چرا که سالهای سال و بیش از دو دهه بود که فوتبالی‌ها می‌کوشیدند تا این حق را از صدا و سیما بگیرند و موفق نمی‌شدند.

اما علی کفاشیان و همکارانش که این اواخر در تیم‌های پایه فوتبال ایران خرابی‌های زیادی به بار آورده بودند و این خرابکاری‌ها و حذف‌ها می رفت تا این رئیس را از فوتبال برکنار کند، امری محال ممکن را ممکن کردند تا پروسه‌ای را که بیست سال قبل فتح‌الله‌زاده و عابدینی شروع کردند و البته نیمه کاره رها کردند و حرف و حدیث‌های زیادی را بوجود آوردند، بالاخره برای سال 94 به نتیجه برسد.

در این راه البته تک مضراب‌هایی با ارقام پایین پیش از این به نتیجه رسیده بود به عنوان مثال می‌توان از بازی پرسپولیس و بایرن مونیخ صحبت کرد که محمدحسن انصاریفرد حق پخش را از تلویزیون گرفت و پس از آن هم تحت فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا صدا و سیما مجبور شد رقمی ناچیز را برای فوتبال در نظر بگیرد.

اما این بار ماجرا فرق می‌کند و قرار شد صداوسیما چیزی حدود 160 میلیارد تومان را از طریق وزارت ورزش به فوتبال پول برساند که در چنین شرایطی باید گفت اگرچه هنوز مواردی برای بحث کردن در مورد چگونگی پرداخت وجود دارد اما در مجموع فوتبال بازی را برد چرا که ادامه آن روند با هزینه‌‎های کنونی (بلیت هواپیما و هتل و غذا و ...) عملا برای فوتبال امکان پذیر نبود و بدهی‌ها هر روز بالاتر می رفت و بیشتر می‌شد.

در چنین شرایطی باید بگوییم که فوتبال ایران بالاخره به گرفتن حق خودش نزدیک شد و حتی اگر قرار باشد این پول در رده های پایه و زیر ساخت خرج شود باز هم خوب است اگر چه معتقدیم هزینه کرد این پول که قرار است از سال 94 در اختیار وزارت ورزش قرار بگیرد باید توسط فدراسیون که ارگانی تخصصی است، هزینه شود.

اما فعلا این حرکت رو به جلو را باید به فال نیک گرفت به ویژه آنکه فدراسیون حتی با بالا بردن رقم همین امسال هم به نوعی ضرر خود ازعدم پخش مسابقات را از صداوسیما گرفت و توانست برای سال 94 پول فوتبال را در ردیف بودجه مجلس و دولت و صداوسیما قرار بدهد.

فدراسیون فوتبال بالاخره بازی را تمام کرد و این حق از صداوسیما گرفته شد هر چند جنگ جدیدی برای گرفتن این حق از وزارت ورزش به وجود می آید که این داستان جدیدی برای فوتبال ایران خواهد بود. هرچند با این ردیف بودجه در بدترین حالت می توان به ساخت و ساز استادیوم ها و زمین چمن‌های بیشتری در سراسر کشور امیدوار بود.