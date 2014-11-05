شکاف دیجیتالی در روستاهای مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک به برنامه فناوری اطلاعات در دنیا اشاره کرد و افزود: برای کشورهای توسعه یافته تجارت و کسب و کار الکترونیک و کشورهای در حال توسعه همانند تایلند، هند، مالزی، ایران و ... که ارائه خدمات از طریق دولت و بنگاههای اقتصادی است با رویکرد دولت الکترونیک باشد.

وی با بیان اینکه مازندران با دارا بودن ۸۵ درصد ضریب نفوذ اینترنت رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است، اظهارداشت: این آمار با توجه به ضریب کشوری ۴۴/۴۹ درصد نشان دهنده پتانسیل بالای استان برای توسعه دولت الکترونیک است.

دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: دولت الکترونیک نیاز به مکان خاص ندارد و در تمام ساعات شبانه روز آماده ارائه خدمات است و مردم می توانند به آسانی از خدمات دولتی استفاده کنند.

طهماسب پور خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد روستاهای مازندران زیر پوشش تلفن همراه و ۷۷ درصد زیر پوشش اینترنت پر سرعت هستند که این امر موجب کسب رتبه نخست در کشور شده است.

وی به کاهش شکاف دیجیتالی در روستاهای کشور در سال جاری اشاره و اذعان داشت: مازندران نخستین استانی است که شعار کاهش شکاف دیجیتالی را در روستاها آغاز کرده و در حال حاضر ۲۵۱ روستای این استان دارای اینترنت پرسرعت هستند.

طهماسبی تصریح کرد: در نظر داریم تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده روستاهایی مجهز به سیستم وای فای کنیم.

این مسئول با اشاره به ۳۲۰ هزار جمعیت و ۱۱۶ روستا که به غیر دو روستا دارای پوشش تلفن همراه هستند، گفت: این شهرستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود آمادگی اجرایی کردن دولت الکترونیک را دارد.

طهماسبی هدف ازاجرای دولت الکترونیک را افزایش سرعت، دقت و کاهش خطا عنوان کرد.