به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان «همايش اقتصاد هنر» موضوعاتي چون «سياست‌های فرهنگی و نظام مديريتی مطلوب در رونق بخشی به اقتصاد هنر»، «قوانين و نظام حقوقی تسهيل كننده بازار هنر، بودجه ها»، «حمايت‌ها و يارانه‌های هنری»، «نظام بانكی و سياست های وام برای گردش سرمايه در بازار هنر»، «درآمد زايی بنگاه‌های كوچك هنری»، «بازار كار آفرينان و توليدكنندگان هنر»، «قيمت‌گذاری آثار هنری و ارزش گذارس آثار»، «مخاطبان، خريداران و مصرف كنندگان هنر»، «واسطه فروش نمايشگاه گردان ها و مجموعه داران هنر در بازار»، «صنايع خلاق و اقتصاد هنر بنيان»، «كپی رايت و الزامات تجارت جهانی هنر»، «حراجی ها و بازارهای بين‌المللی هنر» به عنوان محورهای همایش یاد شده است.

همچنين در اين همايش به موقعيت اقتصاد هنر ايران و چالش‌های آن پرداخته خواهد شد و از پژوهشگران برای توسعه مباحث نظری و مطالعات ميدا‌نی در اقتصاد هنر ايران در حوزه های مختلف به ويژه اقتصاد هنرهای تجسمی با تاكيد بر محورهای مورد نظر دعوت به ارائه مقاله می‌شود.

«همايش اقتصاد هنر در ايران» اسفند ماه 93 در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد. آخرين فرصت ارسال چكيده مقالات به همايش 30 آذر و زمان برگزاری همايش اسفند ماه 93 خواهد بود.

پژوهشگران براي ارسال اصل مقالات تا 10 بهمن ماه فرصت دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق تلفن 66499772 با دبيرخانه تهران و يا شماره 0713-2270927 با دبيرخانه شيراز ارتباط برقرار كنند؛ همچنين براي دريافت اطلاعات بيشتر به پایگاه اینترنتی همایش: www.arteconomics.ir مراجعه نمايند.