اعتبارات راهداری ایلام به ۴۰ میلیارد تومان افزایش می یابد

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه و بهسازی راه های ارتباطی را از اولویت های مهم کمیته ایمنی راه ها عنوان کرد و گفت: سهم اعتبارات استان ایلام نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده است.

پولادی افزود: سهم اعتبارات سازمان راهداری در بحث ایمن سازی جاده ها نسبت به سنوات گذشته بیش از دو برابر شده است.

این مسئول اظهار داشت: برای بهینه سازی و ایمن سازی راه های استان ۳۵ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است که این میزان تا پایان سال به بیشتر از ۴۰ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

پولادی عنوان کرد: پلیس راه و اداره کل راه و شهرسازی موظف به تکمیل و تعویض علائم راهنمایی و رانندگی در جاده های استان شدند.