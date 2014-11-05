میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازی این تیم برابر تراکتورسازی تبریز گفت: به طور حتم بازی سختی خواهد بود. قبل از دربی باید این دیدار سخت را برگزار کنیم که می‌تواند از نظر روحی و فنی تاثیرگذار باشد. بهرحال این تیم استقلال است و به عشق هواداران یک بازی خود را برای کسب هر سه امتیاز ارایه خواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه خیلی‌ها تیم برنده این بازی را قهرمان نیم فصل می‌دانند بیان کرد: من با توجه به تجربیاتم همیشه گفته‌ام که چه در نیم فصل اول بشویم و چه نه، هیچ تاثیری در سرنوشت قهرمانی ندارد. به نظرم من تیمی که بعد از 50 روز تعطیلی خوب کار کند می‌تواند قهرمان شود. در این مدت تیم‌ها باید دوباره بدنسازی کنند و کار خیلی سخت است. امتیازگیری اصلی تیم‌ها بعد از این تعطیلات شروع خواهد شد.

سرپرست تیم استقلال در پاسخ به این سوال که آیا آندرانیک تیموریان از استقلال قهر کرده است گفت: آندو فقط یک روز به تمرین نیامد و من تماس گرفتم موبایل وی در دسترس نبود. من یقین دارم که آندو امروز در تمرین حاضر می شود. او بازیکن بزرگی است که تا نیم فصل می‌تواند در استقلال بماند و بعد از آن برای آینده خود تصمیم گیری کند.

ماجدی درباره زمان بازگشت جاسم کرار به تمرینات این تیم گفت: او قطعا امروز به تهران می‌آید و در تمرین شرکت می کند. از قبل هم قرار بر این بود که کرار چهارشنبه در تمرین حاضر شود و فکر می‌کنم این اتفاق می‌افتد. البته با او تماسی نداشتیم.

وی با بیان اینکه همه بازیکنان برای این دیدار حضور خواهند داشت، بیان کرد: خوشبختانه همه بچه‌ها برای این تمرین آماده هستند. در آخرین تمرینی که برگزار کردیم هاشم بیگ‌زاده هم دویدن را شروع کرده بود که خبر خوبی برای تیم است.