به نتیجه گیری در ادامه فصل امیدوار هستیم/ جدیت باشگاه دبیری در فوتبال پایه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری امروز در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر در تبریز با اشاره به بازی خوب تیم فوتسال دبیری در آخرین دیدار این تیم در لیگ برتر قبل از تعطیلی، اظهار داشت: تیم ما در دیدار با شهروند ساری نمایش خوبی از خود ارائه داد و بخصوص در نیمه دوم و از دقیقه ۲۶ به بعد دیدیم که دبیری واقعا در حد و اندازه های یک تیم مدعی نشان داد.

وی ادامه داد: در نیمه اول تیم ما یک گل از حریف دریافت کرده بود اما با این حال چند فرصت خوب گلزنی داشت که با بی دقتی بازیکنان از دست رفت. البته تیم دبیری در نیمه دوم و از حدود دقیقه ۲۶ توانست از موقعیت های خود به نحو احسن استفاده کرده و تک گل حریف را با پنج گل جواب دهد.

دبیری در پاسخ به این سئوال که گفته می شود تیم فوتسال دبیری احتمالا مشکل مالی دارد، یادآور شد: چنین چیزی صحت ندارد چرا که ما تاکنون مشکل چندانی از این بابت نداشته ایم، برپائی اردوی یک هفته ای در تایلند و حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا در چین همگی هزینه بر بوده و اگر مشکل مالی حادی وجود داشت، ما نمی توانستیم اردوی آماده سازی قبل از مسابقات آسیایی آن هم در خارج از کشور داشته باشیم.

وی در خصوص نتیجه گیری ضعیف تیم فوتسال این باشگاه در لیگ برتر تا هفته دهم، عنوان کرد: تیم دبیری تا به اینجای کار در لیگ برتر خوب نتیجه نگرفته اما روند نتیجه گیری تیم در ادامه فصل به سمت مثبت تغییر خواهد یافت.

دبیری ادامه داد: البته قبول می کنم که تیم ما مشکل فنی دارد اما نتیجه نگرفتن در چند بازی روی روحیه بازیکنان و کادر فنی و حتی مدیریت باشگاه تاثیر گذاشته و همگی این موارد دست به دست هم داده تا تیم نتواند تا هفته دهم مطابق انتظار ظاهر شود.

وی گفت: تیم ما در چند بازی واقعا شایسته باخت نبوده و علاوه بر چند مورد ناداوری، تیم ما بدشانسی هم آورده است. به عنوان مثال در مشهد وقتی دو بر یک از حریف پیش بودیم، یک موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادیم و همان توپ آمد و در این سمت وارد دروازه ما شد و ما در نهایت نتوانستیم آن بازی را که در آستانه پیروز شدن بودیم، ببریم.

رئیس هیئت‌مدیره باشگاه دبیری تبریز در عین حال عنوان کرد: حالا هخرچه بوده گذشته و کادر فنی و بازیکنان باید از این به بعد به فکر نتیجه گیری در بازی های باقی مانده باشند چراکه معتقدم تیم دبیری پتانسیل و شایستگی بازگشت به جدول مسابقات و رسیدن به بالای جدول را دارد.

دبیری همچنین در خصوص فعالیت های این باشگاه در رده های پایه نیز اظهار داشت: ما همچون ۱۶، ۱۷ سال گذشته همچنان در رده های سنی پایه کار می کنیم و با وجود اینکه باشگاه دبیری در سطح حرفه ای و قهرمانی فوتسال تیمداری می کند، اما این باعث نمی شود که از توجه به تیم های پایه غافل باشیم. در واقع یکی از موارد اساسی و مهمی که از همان ابتدای تاسیس باشگاه همواره مدنظر مدیران باشگاه قرار داشته، توجه به تیم های پایه و کشف و پرورش بازیکنان مستعد بوده و هست.

رئیس هیئت‌مدیره باشگاه دبیری تبریز در پایان تصریح کرد: هم اکنون تیم های پایه باشگاه در رده های نونهالان و نوجوانان فعالیت منظمی زیر نظر مربیان مجرب دارند و مدرسه فوتبال دائمی دبیری نیز همچنان در امر آموزش به فوتبال آموزان رده های سنی پایه فعالیت منظم دارد.