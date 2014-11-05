علی محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت بهداشت و درمان طرح جذب پزشکان فاقد مطب را در دست اجرا دارد که این موضوع می تواند در طرح تحول نظام سلامت از نظر مالی کمک کند.

این مسئول افزود: برای پرداخت این پزشکان پیش بینی های لازم صورت گرفته است که امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی پیگیری کند و بنده هم پیگیر خواهم بود.

وی ادامه داد: اولویت کار با دانش آموخته های بومی است و اگر از داخل نتوانستیم از بیرون تامین خواهیم کرد.

احمدی با اشاره به افزایش دستگاه های آمبولانس در بیمارستان های استان گفت: در تهران از طریق معاونت پشتیبانی و قائم مقام وزیر این موضوع را پیگیری خواهم کرد که سهمیه های آمبولانس استان افزایش پیدا کند و بخشی از این افزایش سهمیه به شهرستان های حوزه جنوب اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص بهسازی محوطه بیمارستان دره شهر گفت: هماهنگی های را با فرمانداری و شهرداری دره شهر بعمل آوردیم و قرار است که کمک هایی را به ما داشته باشند و ما هم از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای این موضوع اعتباراتی را در نظر می گیریم.