احیاء ظرفیت درمانی مهمترین نیاز گلستان است / احداث پلی کلینیک فوق تخصصی دزیانی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی صبح چهارشنبه در بازدیدی که همراه با نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان های طالقانی گرگان و پلی کلینیک فوق تخصصی دزیانی انجام شد، اظهار کرد: فقدان بضاعت در ظرفیت های درمانی استان به ویژه در بیمارستان 5 آذر و طالقانی وجود دارد و باید جایگزینی برای بیمارستان های قدیمی استان در گرگان و گنبد ایجاد شود.

وی با بیان این که طرح تحول توانسته است غالب هزینه های حیاتی مردم را پاسخ دهد گفت: با ابلاغ کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت از 15 مهر ماه چه در بخش خدمات سرپایی و چه دولتی و چه بخش خصوصی 300 خدمت جدید و با تعرفه گذاری 5 هزار خدمت مشخص شده است و امیدوار هستیم با پوشش مناسب بیمه ای بتوانیم ارتقاء خدمات را در بخش سلامت و درمان شاهد باشیم.

ریاحی در ادامه با بیان این که از نیمه دوم امسال کاهش دو برابری سهم مردم از هزینه های سلامت را شاهد هستیم، گفت: با ابلاغ بسته کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت کاهش 20 درصدی سهم بیماران از پرداخت هزینه ها را در آینده نزدیک در تمام بخش های خصوصی و دولتی شاهد هستیم.

400 تخت به ظرفیت درمانی استان اضافه می شود

وی در ادامه با اشاره به این که در سال جاری و اوایل سال 94 در حدود 400 تخت به ظرفیت استان اضافه می شود، گفت: با اضافه شدن 100 تخت به ظرفیت بیمارستان پیامبر اعظم گنبد، 32 تخت به بیمارستان آزادشهر و مراوه تپه و 200 تخت به بیمارستان بندرگز که در اوایل سال 94 افنتاح می شود کمبود استان تا حدی در بخش تخت های بیمارستاین کاهش می یابد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بیمارستان مینودشت هم با مساعدت بودجه ای در سال 94 به اتمام می رسد و با اضافه شدن این ظرفیت ها به بخش درمان بخشی از نیاز ما برطرف می شود، اما ما نیاز به کار اساسی در بخش درمان استان داریم و از اهداف اختصاصی ما در این زمینه ایجاد یک بیمارستان هزار تختخوابی در گرگان و 800 تختخوابی در گنبد است.

پلی کلینیک فوق تخصصی دزیانی گرگان پایان آذر ماه افتتاح می شود

ریاحی در ادامه از افتتاح پلی کلینیک فوق تخصصی دزیانی گرگان در پایان پاییز امسال خبر داد و گفت: این پلی کلینیک تمام امکانات یک درمانگاه از سونوگرافی و آندوسکوپی، آزمایشگاه، رادیوگرافی خدمات تشخیصی و غیره تا خدمات سرپایی و درمانی با قابلیت مکانی خوب برای مردم را دارد، هزینه عمرانی این پلی کلینیک بالغ بر 10 میلیارد ریال و هزینه های تجهیزاتی آن چندین میلیارد است که در حال حاضر نمی توان رقم دقیقی را اعلام کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: 25 تا 30 پزشک روزانه در این پلی کلینیک به مردم خدمات درمانی ارائه می کنند که به صورت میانگین روزانه 200 بیمار می توانند از این ظرفیت ایجاد شده در صبح و عصر و شب استفاده کنند.

وی بیان کرد: مدیریت این واحد به صورت هیات مدیره توسط پزشکان انجام می شود و با تعرفه دولتی به مردم سرویس دهی می کنند.

وی از افتتاح پلی کلینیک علی آباد و گنبد هم در سال جاری خبر داد و گفت: پلی کلینیک علی آباد در بیمارستان سابق علی آباد به ظرفیت پلی کلینیک تبدیل می شود و خدمات درمانی در آن ارائه می شود.

ریاحی در ادامه با بیان این که طرح تحول توانسته است تا حدی نیازهای درمانی و سلامت مردم را پاسخگو باشد، گفت: ارتقاء شبکه های بهداشت، جانمایی پزشکان در مناطق محروم و کاهش هزینه های درمانی سرپایی در بیمارستان ها از جمله خدمات و نتایج طرح تحول است.

وی ابزار امیدواری کرد تا ضعف زیرساخت ها که مشکل اساسی استان در بخش سلامت است با همکاری دولت و مجلس برطرف شود تا شاهد ارتقاء وضعیت بهداشت و سلامت در استان باشیم.