13 زخمی و 2 کشته در واژگونی اتوبوس/ احتمال یک طرفه شدن جاده چالوس

سردار محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بامداد چهارشنبه یک دستگاه اتوبوس در محور تبریز به تهران کیلومتر 126 هشترود - زنجان به دلیل لغزندگی زمین و عدم توانایی راننده واژگون شد و 2 مسافر کشته و 13 نفر هم زخمی شدند که به سرعت به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: به دلیل بارندگی های اخیر به رانندگان خودروهای سنگین هشدار داده می شود که سرعت مطمئنه را حتما رعایت کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا همچنین از یکطرفه شدن جاده چالوس در روز جمعه خبر داد و گفت: به دلیل پایان هفته و تعطیلات، جاده های منتهی به شمال کشور با تراکم همراه است که به رانندگان توصیه می شود قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و از زمان مناسب و ترافیک کم برای ورود یا خروح از تهران استفاده کنند.