آمارهای معتبر سبب افزایش سرانه تولید کشاورزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسانی صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی سرشماری عمومی بخش کشاورزی استان، یادآور شد، بخش کشاورزی را از ارکان اقتصادي کشور برشمرد و اظهار داشت: اين بخش نقش مهمی در تولید ثروت ملی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلي ايفا كرده و توليد آمارهاي ساختاري و پايه اي نقطه عطف سامانه مدرن داده هاي آماري آتي براي برنامه ريزي صحيح كلان اقتصادي منطقه اي و ملي است.

وي افزود: اهميت برخورداری از آمارهای متقن در همه امور، اعم از سیاستگذاری و برنامه ریزی، تعیین اهداف، خط مشی ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت آن ، بويژه در بخش كشاورزي و صنايع وابسته حائز اهميت فراواني است.

معاون استاندار ادامه داد: اين امر به اندازه اي حائز اهميت است که بسیاری از صاحبنظران توسعه ، اطلاعات آماری را زیر بنای همه برنامه ریزی ها به شمار آورده ، استفاده از این ابزار اساسی و مطمئن را به نحوی مورد توجه قرار داده و میزان توسعه یافتگی کشورها را داراي ارتباطي تنگاتنگ با حجم و کیفیت آمار و اطلاعات تولید شده مطرح كرده اند؛ بنابراين الزام پرداختن به اهميت نقش آمار در برنامه ريزي هاي راهبردي، امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

مدير اجراي طرح سرشماري عمومي كشاورزي سال 93 در ادامه سخنانش بر دامنه فعاليت قانوني براي حضور در عرصه هاي آماري و توسعه يافتگي اين بخش اشاره و تصريح كرد: ماده ۵4 قانون برنامه پنجم توسعه بر تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط، تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی، استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری و ارتقاء فرهنگ آماری طی سالهای اجراي برنامه تأکید دارد.

وي خاطرنشان كرد: بنابراين ایجاد سامانه هایی که بتواند ، اطلاعات وضع موجود جامعه را بخصوص در بخش كشاورزي دقیق و بهنگام ارائه نمايد از اولین گامهای پیشرفت محسوب شده و در همين راستا در بند "ج "ماده 54، به دستگاههای اجرائی اجازه داده شده است تا در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

احساني افزود: در صورتی که کشور بتواند وضعیت آمار و اطلاعات و شاخصهای منتج از آن را به صورت دقیق و سريع تبیین نماید؛ پیامدهای مطلوبی را می توان از آن انتظار داشت و در اين خصوص با توجه به نقش اساسی آمار در چارچوب نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جای دارد توجه ویژه ای به نقش و جایگاه آمار، در نظام تهیه و ارزیابی برنامه دستگاههای اجرایی لحاظ شود.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران اذعان كرد: تهیه آمارهای معتبر و استاندارد با قابلیت مقایسه بین المللی درافزايش توليد سرمايه و بستر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و فرآورده هاي آن در راستاي اهداف سند چشم انداز توسعه ، مازندران را در اين امر سربلند خواهد كرد.