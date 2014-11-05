ثبت بارش 170 ميليمتری در منطقه دزلی/موج سرما و يخبندان در كردستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، موج بارش در استان كردستان كه از روز يكشنبه آغاز شده بود همچنان در اكثر مناطق استان كردستان ادامه دارد و گزارش اداره كل هواشناسي استان حاكي است كه هم اكنون بارش پراكنده برف در اكثر شهرهاي استان گزارش شده است.

بارش هاي صورت گرفته در استان كردستان طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه در مناطق مختلف به صورت باران بود كه هر چند در ارتفاعات نيز بارش برف گزارش شده بود ولي هم اكنون و با كاهش دماي هواي اين بارش ها به صورت برف در اين استان همچنان ادامه دارد.

مدير كل هواشناسي استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرايط جوي اين استان عنوان كرد: هر چند كه قبلا نيز هشدارهاي مختلفي از سوي اداره كل هواشناسي استان اطلاع رساني شده بود در سال جاري ما شاهد زمستان زودرسي بود و اين مهم با بارش هاي صورت گرفته طي چند روز اخير به خوبي مشخص شد.

محمد طالب حيدري بيان كرد: بارش هاي هفته گذشته در استان كردستان كه البته همچنان نيز ادامه دارد بسيار خوب بود و خوشبختانه نگراني ها در خصوص كمبود آب شرب در اكثر مناطق استان با اين بارش به صورت كامل رفع شده است.

وي گفت: بارش باران از روز يكشنبه در استان كردستان آغاز شد و با توجه به فعاليت اين موج در مناطق مرتفع استان بارش ها نيز به صورت برف گزارش شد كه البته در حال حاضر نيز گزارش هاي ايستگاه هاي هواشناسي استان نشان مي دهد كه بارش پراكنده برف در اكثر مناطق استان همچنان ادامه دارد.

مدير كل هواشناسي استان كردستان به ميزان بارش هاي ثبت شده اشاره كرد و افزود: در روز 12 آبان ما كه اوج بارش ها در كردستان بود منطقه دزلي از توابع شهرستان سروآباد با ثبت بارش 170 ميليمتري به عنوان جايگاه اول در سراسر كشور در خصوص حجم بارش ها دست پيدا كرد.

وي ادامه داد: در همين روز ميز بارش ها در شهرستان مريوان 80 ميليمتر، شهر اورامان تخت 90 ميليمتر بارش ثبت شده است كه ثبت اين ميزان بارش براي اين مناطق در اين فصل از سال در واقع كم نظير بوده است.

حيدري بيان كرد: خوشبختانه در روز 13 آبان ماه نيز بارش ها در استان كردستان ادامه پيدا كرد و خوشبختانه در اين روز نيز شهرستان مريوان با 57 ميليمتر بيشترين ميزان بارش را به خود اختصاص داد و همزمان با آن بارش برف در مناطق مرتفع استان به ويژه در گردنه هاي ژالانه و تته در شهرستان سروآباد باعث انسداد جاده هاي اين منطقه شد.

وي با اشاره به عبور اين سامانه بارشي از استان كردستان عنوان كرد: هر چند كه مي توان گفت كه اين سامانه از آسمان استان كردستان عبور كرده ولي به دليل باقيمانده هاي آن هم اكنون بارش برف به صورت پراكنده در اكثر مناطق استان گزارش شده است.

حيدري به وضعيت آب و هواي استان كردستان طي روزهاي آينده اشاره كرد و گفت: پيش بيني ها نشان مي دهد كه با عبور كامل اين سيستم بارشي وضعيت هواي استان طي هفته آينده پايدار خواهد بود ولي كاهش دما به ويژه در شب همچنان ادامه خواهد داشت.

وي اظهار داشت: شب گذشته زرينه با ثبت دماي هواي منهاي پنج درجه زير صفر سردترين منطقه استان كردستان بوده است كه البته اين كاهش دما در اكثر مناطق استان كردستان وجود داشته و در همين زمان دماي هوا در كل استان حدود منهاي سه درجه زير صفر بوده است.

مدير كل هواشناسي استان كردستان يادآور شد: پيش بيني مي شود كه طي هفته آينده وضعيت هواي استان پايدار باشد ولي ما در طول روز آفتاب و در طول شب با هواي سرد مواجه خواهيم بود كه البته با گذشت زمان از شدت سرماي هوا كاسته مي شود.

در همين حال بر اساس گزارش پليس راه كردستان هم اكنون تردد در تمامي جاده هاي استان ادامه دارد ولي به رانندگان وسائل نقليه توصيه شده كه حتما براي عبور از گردنه هاي مرتفع استان زنجير چرخ را به همراه داشته باشند.

عليرغم بارش قابل توجه برف در روزهاي دوشنبه و سه شنبه در ارتفاعات كردستان و مسدود شدن دو گردنه تته و ژالانه در شهرستان سروآباد ولي با توجه به حضور نيروهاي راهداري هم اكنون نيز اين دو مسير نيز بازگشايي شده و تردد در آنها جريان دارد.

مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي كردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگي راهدارخانه هاي استان و اكيپ هاي برف روبي در راستاي خدمت به مسافران و رانندگان وسائل نقليه خبر داد و گفت: در اين زمينه پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است و در صورت بروز هر گونه مشكلي خدمت رساني هاي لازم به مردم صورت مي گيرد.