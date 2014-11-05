تشدید درگیری"جبهه النصره" با"جبهه اسلامی" در گذرگاه مرزی سوریه با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، جبهه النصره اخیرا نبردهای سنگینی را با گروه "جبهه اسلامی" منطقه نزدیک به گذرگاه "باب الهوی" در حومه ادلب سوریه که در نقاط مرزی با ترکیه قرار دارد، داشته است.

منابع امنیتی اعلام کردند: جبهه النصره در نظر دارد در ادامه پیروزی خود بر "جبهه اسلامی" در منطقه سرمدا، بر این گذرگاه حیاتی در مرزهای ترکیه سیطره پیدا کند.

گروه تروریستی جبهه اسلامی از جمله گروههایی بود که یک سال پیش با حمایت آمریکا و ترکیه و برخی از کشورهای عربی تحت عنوان مخالفان مسلح میانه رو در سوریه تشکیل شد.

این گروه طی ماههای اخیر بر گذرگاه "باب الهوی" در مرز سوریه و ترکی سیطره داشته است. گفته می‎شود اعضای این گروه تروریستی اخیرا پیامهای بسیاری برای مقامات ترکیه ارسال کرده و از آنان خواسته‌اند برای حملات هوایی آمریکا به مواضع النصره میانجیگری کنند که البته تمامی این تلاشها تاکنون بی نتیجه مانده است.