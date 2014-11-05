تجمیع پلاکهای ریزدانه کلید جهش در نوسازی بافتهای فرسوده پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله فتح اللهی در جلسه ای که در محل شهرداری منطقه 8 برگزار شد با اشاره به بازدید اخیر شهردار محترم تهران از سامان نوسازی و رضایت ایشان از عملکرد این سازمان، خاطرنشان کرد: رویکرد جدید سازمان نوسازی که با هدایت و راهبری شهردار تهران تنظیم شده، خروج از تصدی گری و تقویت نوسازی مردمی با رفع آسیب های گذشته است.

وی با بیان این که سازمان نوسازی در دوره های گذشته 2 رویکرد مداخله مستقیم و نوسازی مردمی را در بافت های فرسوده تجربه کرده است، یادآور شد: رویکرد مداخله مستقیم که در برخی محلات تهران اجرایی شد، رویکردی پر هزینه بود و رضایت کامل شهروندان را در پی نداشت، در مقابل رویکرد نوسازی مردمی که با مشارکت شهروندان و حمایت شهرداران مناطق صورت گرفت، توانست رضایت مردمی را جلب کند و با تخفیفات و تسهیلات تشویقی اعطاء شده حدود 199 هزار واحد مسکونی توسط مردم نوسازی شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عدم تأمین زیرساخت ها و سرانه های خدماتی را یکی از اشکالات رویکرد نوسازی مردمی ذکر کرد و گفت: توجه به رفع کمبود سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده در سیاست های جدید سازمان نوسازی مدنظر قرار گرفته است و تبصره 48 بودجه سال 93 شهرداری تهران نیز ناظر به همین مسئله می باشد.

فتح اللهی در ادامه سخنان خود بر ضرورت پیگیری تبصره 48 و اهتمام برای اجرایی کردن این تبصره در منطقه تأکید کرد.

وی با اعلام این که نقش سازمان نوسازی، نقش مدیریت هماهنگی نهادهای مرتبط با نوسازی است، اظهار داشت: مأموریت های نوسازی در مناطق تحت مدیریت شهرداران مناطق انجام خواهد شد و سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این راستا تمام توان، امکانات، پتانسیل، تجربه و تخصص خود را در اختیار مجموعه قرار می دهد.

فتح اللهی با اشاره به این که ستاد احیاء و نوسازی مناطق به منظور بسیج منابع و امکانات منطقه و به عنوان پتانسیل هایی جهت سرعت بخشی به فرآیند نوسازی در مناطق راه اندازی شده اند، خاطرنشان کرد: معاونین شهرسازی و معماری مناطق دبیری این ستاد ها را بر عهده دارند و خواهش من این است که فعالیت این ستاد در منطقه 8 نیز بیشتر از گذشته شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بر اهمیت توجه به تجمیع پلاک های ریزدانه در منطقه تأکید کرد و گفت: کلید نوسازی در مناطق تجمیع است. تجمیع پلاک های ریزدانه قبل از اینکه یک کار شهرسازی و کالبدی باشد، امری اجتماعی است و می تواند کلید جهش جدید نوسازی در بافت های فرسوده این منطقه باشد.

وی با اعلام اینکه در ساختار جدید سازمان نوسازی، دو معاونت شهرسازی و معماری و معاونت اجتماعی با هم ادغام شدند و معاونت جدید نوسازی و توسعه محلی شکل گرفت، تصریح کرد: اگرچه سازمان نوسازی با نگاهی اجتماعی برای تحقق اهداف و مأموریت های خود تلاش می کند اما رأساً اقدام اجتماعی انجام نمی دهد، بلکه تلاش می کند پتانسیل ها، امکانات و ظرفیت های اجتماعی شهرداری تهران را به منظور نوسازی بافت های فرسوده بسیج نماید.

فتح اللهی در پایان سخنان خود از اقدامات ارزشمند شهرداری منطقه تقدیر و تشکر کرد.

سعید طلوعی شهردار منطقه 8 نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: کارهای خوبی در رابطه با نوسازی بافت های فرسوده در منطقه انجام شده است و امیدوار هستم برگزاری این جلسه نیز منشاء خیر و برکت برای تسریع در روند نوسازی در منطقه باشد.

در خاتمه این جلسه پس از ارائه گزارشات در خصوص وضعیت بافت های فرسوده و روند نوسازی منطقه، لوح تقدیری از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به محمد رفیعی، شهردار ناحیه 3 منطقه 8 به دلیل اقدامات ارزشمند وی در راستای نوسازی بافت فرسوده محله اهدا شد.