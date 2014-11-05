فرصت 10 روزه متقاضیان عمره 93 برای ثبت نام در کاروانها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: نام نویسی متقاضیان دارای اولویت در کاروان های عمره منوط به تشکیل گروه در سامانه یاد شده است.

همه دارندگان اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده در بانک های ملی و ملت مربوط به ثبت نام های عمومی سال های 1387 و 1390 و همچنین دارندگان اسناد قدیمی ثبت نامی عمره در بانک ملی که پیش از این اقدام به تبدیل قبوض خود به کارت های ثبت نامی جدید کرده اند، از 14 آبان به مدت ده روز فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی یاد شده در صورت تمایل به اعزام به عمره، به ثبت تقاضای تشرف خود و همراهان خود در قالب یک گروه اقدام کنند.

بدیهی است این اقدام به هیچ عنوان به منزله تعهد سازمان حج و زیارت برای اعزام متقاضیان در عمره پیش رو نیست و اعزام افراد به عمره صرفاً منوط به فراخوان اولویت های آنان خواهد بود.



در مرحله اول فراخوان اولویت های عمره، دارندگان کارت های اسناد ودیعه گذاری عمره دارای اولویت های یک تا 350 و نیز دارندگان اسناد ثبت نامی قدیمی بانک ملی تبدیل شده به کارت های ثبت نامی جدید به عنوان اولویت های اصلی برای ثبت نام در کاروان های عمره فراخوانده می شوند.

در صورت تکمیل نشدن ظرفیت گروه های اعزامی، از اولویت های بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

دارندگان اسناد ثبت نامی عمره مفرده، می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت به نشانی http://hajnews.ir «راهنمای ثبت تقاضای تشرف و نحوه تشکیل گروه» (که به زودی در این سایت درج خواهد شد) دریافت و مطالعه کنند.

مطالعه دقیق این راهنما پیش از اقدام به گروه بندی و ثبت تقاضای تشرف به عمره مورد تأکید است.

تاریخ ثبت نام قطعی در کاروان های عمره 94-93 متعاقباً اعلام خواهد شد.