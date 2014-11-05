«پرستوی دهلاویه» راوی تاریخ شفاهی زندگی شهید چمران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب تاریخ شفاهی زندگانی و مبارزات شهید مصطفی چمران را با عنوان «پرستوی دهلاویه» به قلم مجید نجف‌پور منتشر کرد.

در این کتاب که یکی از مجموعه آثار مربوط به طرح تدوین تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی است سعی شده با کاوش در استاد برجای مانده از زندگی و مبارزات شهید مصطفی چمران ابعاد علمی و معرفتی و مبارزاتی وی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و نیز سال‌ها پس از آن به تصویر کشیده شود.

نجف‌پور در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب در این زمینه اظهار داشته که در کتابش سعی کرده تمام نقل‌قول‌هایش از شهید چمراه مستند به اسناد و یا ذکر خاطرات افراد در یک موضوع مشترک باشد و در عین حال از تحلیل و نقد بر اساس حدس و گمان دور باشد.

این کتاب در فصل نخست از خود به زندگی شهید چمران از بدو تولد در محله سرپولک تهران می‌رود و پس از روایتی درباره نحوه آشنایی وی با غلامرضا تختی به آغاز فعالیت‌های سیاسیو مذهبی وی در آستانه سال ۳۲ در دانشگاه تهران اشاره می‌کند. ماجرای سفر چمران به آمریکا و مبارزاتش با رژیم پهلوی در این کشور نیز در ادامه این فصل از کتاب درج شده است.

فصل دوم از این کتاب به موضوع آموزش های نظامی دکتر چمران در مصر و آشنایی وی با امام موسی صدر و فعالیت‌های وی در لبنان اختصاص دارد. نویسنده در فصل سوم از کتاب خود به سراغ پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت شهید چمران به ایران اشاره دارد که در آن به موضوع حماسه پاوه از جمله حادثه سقوط هلی‌کوپتر در این شهر از زبان شهید چمران پرداخته دشه است. همچنین خاطرات مقام معظم رهبری از همرزمی با شهید چمران و ماجرای نحوه شهادت وی نیز در ادامه در این فصل درج شده است.

فصل چهارم از کتاب به موضوع اندیشه و تفکر دینی و سیاسی شهید چمراه اختصاص یافته و تشکیل حکومت اسلامی از منظر وی را مورد توجه قرار داده است.

پنجمین فصل از این کتاب به موضوع عرفان شهید چمران پرداخته و روایت خواندنی از آخرین وداع وی را به روایت غاده جابر، همسر وی را در کتاب نقل کرده است.

در بخشی از این کتاب و در نقل قولی از فاطمه نواب صفوی در مورد علت جدایی شهید چمراه از همسر و فرزندانش در لبنان می‌خوانیم: شرایط بد زندگی در لبنان، بمباران‌ها و جنایات وحشتناکی که در آنجا رخ داده بود باعث شده بود که بعد از یک سال زندگی در بلنان طاقت همسرش تمام شود و به همنی خاطر به دکتر گفت: من دیگر نمی‌توانم در این کشور و به این شکل زندگی کنم. بیا تا به اتافق فرزندانمان به آمریکا برگردیم، اما دکتر چمران جواب داد: من دیگر چهار فرزند ندارم، تمام این ۵۰۰-۶۰۰ فرزند یتیم لبنانی که در اینجا (مدرسه فنی جل عامل) هستند، بچه‌های من هستند و نمی‌توانم آنها را ها کنم و به آمریکا بیایم.

کتاب «پرستوی دهلاویه» در ۲۹۵ صفحه و با قیمت ۹۵۰۰ تومان منتشر شده است.