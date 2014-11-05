۱۲۶۲ نفر روستایی قزويني از آموزش های مهارتی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سيدمحمد حسيني صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: ۲۴۲ هزار نفر - ساعت آموزش های فنی و حرفه ای به روستاییان در ۷ ماهه اول سال جاري ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این آموزش ها تاکنون در ۹۰ دوره،۳۷ حرفه و ۵۶ روستا به متقاضیان آموزش داده شده است افزود: رشته ها با توجه به امکانات و متناسب با شرایط و نیاز روستاها انتخاب و آموزش داده شده است.

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين تصریح کرد: این رشته ها شامل: سرويس و نگهداري خودرو، تعميركار برق خودرو درجه ۲، پرورش دهنده مرغ بومي، توليدكننده ورمي كمپوست، توليدكننده نشاء صيفي، كشتكار گلخانه هاي خاكي، پرورش دهنده قارچ دكمه اي، فروشنده سموم دفع آفات نباتي، پرورش دهنده گياهان دارويي، هرس كار، پسته كار، زعفران كار، پيوند درختان باغي، توليدكننده تراريوم، پرورش دهنده قارچ صدفي، توليدكننده نهال مثمر و غيرمثمر، قاليباف درجه ۲، خياطي با اندازه گيري مستقيم روي پارچه، خياط لباس زير زنانه، نازك دوز زنانه، بافنده عروسك هاي تزئيني، دوخت مانتو، سراچ سنتي، روبان دوز است.

حسيني تصریح کرد: ۸۸۲ نفر زن و ۳۸۰ نفر مرد از آموزش های مهارتی بهره مند شده اند و تعهد داریم تا پایان سال جاری ۱۸ هزار نفر- ساعت آموزش فنی و حرفه ای برای روستاییان اجرا کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت : نیاز سنجی آموزشی در دهستان و روستا اجرا شده و روستاهای دیگر نيز در حال اجراست.