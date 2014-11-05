۱۱۱ نفر در کرج با گاز منوکسید کربن مسموم شدند/ فوت سه شهروند

کوروش سلیمی در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر افزود: از فروردین ۹۳ تا آخر مهرماه بالغ بر ۱۱۱ مورد مسومیت با گاز منوکسید کربن در کرج به وقوع پیوست.

وی گفت: در این بین ۳۷ زن و ۷۴ مرد دچار گازگرفتگی با گاز منوکسید کربن شدند که ۶۷ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴۴ نفر در محل درمان شدند.

به گفته سلیمی در هفت ماه نخست سال جاری سه نفر در استان البرز بر اثر گاز گرفتگی با گاز خطرناک منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان البرز با اشاره به افزایش آمار مسمومیت با کربن منوکسید در فصول سرد سال گفت: از شهروندان خواهش می کنیم در استفاده از بخاری ها و هر وسیله گازسوز دیگری نکات ایمنی را به دقت رعایت کنند تا شاهد اتفاقی تلخ نباشیم.

وی یادآور شد: هر ساله در فصل های پاییز و زمستان به علت افزایش استفاده از بخاری های گاز سوز آمار گاز گرفتگی و مسمویمت با گاز خطرناک منوکسید کربن بیشتر می شود در حالیکه با رعایت نکات ایمنی به سادگی می توان از اثرات زیانبار و در مواقعی جبران ناپذیر این گاز خطرناک کاست.