گزارش انتقادی سازمان عفو بین الملل از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 50 روزه غزه در ماه جولای سال جاری غیر نظامیان فلسطینی را به شدت تحقیر کرد.

در این گزارش که "خانواده های زیر آوار؛ حملات اسرائیل به منازل خالی" نام دارد آمده است: ارتش اسرائیل 8 بار بدون هشدار به منازلی حمله کرد که بر اثر این حملات دستکم 104 غیر نظامی از جمله 62 کودک کشته شدند.

در ادامه گزارش گفته شده است که اسرائیلی ها چندین بار منازل فلسطینی ها را به طور مستقیم هدف قرار دادند و تمامی اعضای خانواده های این منازل را به شهادت رساندند. رژیم صهیونیستی همچنین در طول جنگ غزه به طور مستقیم و بی هدف غیر نظامیان یا ساختمان هایی که مملوء از غیر نظامیان فلسطینی بودند را هدف حملات خود قرار می داد که این می تواند جنایت جنگی محسوب شود.

سازمان عفو بین الملل اخیرا از رژیم صهیونیستی خواسته است از طریق همکاری با کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جنگ غزه تحقیقات مستقل و شفافی به عمل آورد.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی که از سازمان عفو بین الملل به خشم درآمده است از گزارش مذکور انتقاد کرد.