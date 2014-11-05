موسسات خيريه فعال در بخش سلامت از موازی کاری جلوگيری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علي تعالي در شوراي مشارکت هاي مردمي شهرستان همدان اينگونه موسسات خيريه را متحمل هزينه هاي سنگين دانست و افزود: تامين منابع مالي براي اين موسسات کار سختي است که بجز اجر اخروي منافع مالي براي دست اندر کاران بدنبال ندارد.

فرماندار شهرستان همدان با تقدير از اتاق اصناف همدان بواسطه امورخيريه اي که در کنار کار اصلي خود انجام مي دهند، اظهار کرد: با ايجاد سيستم يکپارچه و شناسنامه دار شدن امور خيريه و پشتيباني نرم افزاري لازم خدمت رساندن به اقشار نيازمند هدفمند تر خواهد بود.

وي با اشاره به ضرورت احداث مرکز نگهداري کودکان بي سرپرست با مشارکت راه و شهرسازي، شهرداري و بهزيستي همدان افزود: مسکن و شهر سازي نسبت به معرفي قطعات زمين براي احداث مرکز نگهداري کودکان بي سرپرست اقدام کند.

تعالي اضافه کرد: در تفاهم نامه اي بين بهزيستي و شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ شود تا از محل درآمد پروانه هاي ساختماني کمکهاي لازم بدين منظور براي بهزيستي در نظر گرفته شود.

رئيس بهزيستي شهرستان همدان نيز يکي از عوامل مهم خدمات مطلوب به مددجويان بهزيستي را داشتن سرپناهي مناسب و استاندارد دانست و گفت: يکي از هزينه هاي سنگين براي بهزيستي پرداخت رهن و اجاره بهاي ساختمان هاي اسکان کودکان بي سرپرست است.

محمد غياثوندي افزود: غالبا کودکان بي سرپرست با هم ازدواج مي کنند و براي ازدواج به مشکلاتي از جمله تهيه مسکن نياز دارند که اين مهم قابل تامل است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان نيز گفت : با توجه به تحقق طرح تحول نظام سلامت و بيماران تحت پوشش بهزيستي با رايگان شدن فرانشيز مي تواند از خدمات استفاده کنند.

مساعد ادامه داد: بيماران صعب العلاج و تحت پوشش سازمان بهزيستي مي توانند با مراجعه به معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکي از خدمات رايگان اين مرکز استفاده کنند.