بازگشت مشروط تیموریان به تمرینات استقلال/ شاید آندو نیم فصل برود!

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان پس از نیمکت نشینی‌های پرتعداد و البته نگرفتن حقوق و دستمزدش به تمرین استقلال نرفت تا حضورش در دو بازی پایانی نیم فصل استقلال در ابهام باشد. تیموریان روز دوشنبه در تمرین استقلال حاضر نشد تا مسئولان این تیم که این روزها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، به تکاپو بیافتند و دنبال راهکاری برای حل این مشکل باشند.

اولین راهکار پیدا کردن توفیقی برای برطرف کردن مشکل مالی بود اما این روزها از توفیقی خبر زیادی در دست نیست و آخرین مبلغ واریزی او به استقلال هم مبلغ 430 میلیون تومان بوده که بین هشت بازیکن تقسیم شده است و عملا دردی از استقلال دوا نکرده است. اما دومین راهکار راضی کردن تیموریان به حضور در تمرینات بود که این اتفاق سه شنبه شب و در پی تماس های متعدد از سوی مسئولان باشگاه رخ داد.

صاحب پناه، ماجدی، نظری جویباری و شاهرخ بیانی با آندرانیک تیموریان تماس گرفتند تا او را برای بازگشت به تمرینات حداقل برای دو بازی پایانی نیم فصل راضی کنند و البته تا حدود زیادی هم موفق بودند چرا که تیموریان اعلام کرده اگر هم برگردد به خاطر هواداران استقلال است.

به نظر می رسد با این اظهار نظر تیموریان امروز به تمرینات استقلال بازخواهد گشت. هرچند استقلال شرایط را به گونه ای جلو برده که به نظر می رسد تیموریان را نمی‌خواهد، نه از نظر فنی و نه از نظر میزان دستمزد! با این شرایط به نظر می رسد که اگر شرایط به این روال ادامه داشته باشد و مشکلات مالی و البته نیمکت نشینی های تیموریان حل نشود، او نیم فصل استقلال را ترک کند!