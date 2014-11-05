هدف بعدی من پس از طلای اینچئون کسب مدال مسابقات جهانی آلمان است

امیر مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکردش در بازی های آسیایی اینچئون اظهار داشت: در بازی‌های آسیایی 4 مسابقه انجام دادم که حریفانم از تاجیکستان، چین، کره‌جنوبی و اردن بودند که کاراته‌کای کره‌ای، نسبت به بقیه حریف سرسخت تری بود و 2 مدال طلای آسیا را در اختیار داشت.

وی گفت: کادرفنی تیم کاراته کره جنوبی مدال طلا را برای او کنار گذاشته بودند و هدایت بازیکن کره‌ای را یک مربی ایرانی برعهده داشت و همین مسئله حساسیت بازی را افزایش داده بود، ولی من بدون توجه به این مسائل و در حالی که هموطنانش او را تشویق می‌کردند در خاک خودش، اورا شکست دادم.

کاراته کای قمی تیم ملی کشورمان درباره حضورش در مسابقات جهانی آلمان افزود: نمی‌توان مسابقات جهانی آلمان را پیش‌بینی کرد اما معتقدم برای رسیدن به مدال طلای جهانی تنها باید تمرین کرد.

مهدی زاده عنوان کرد: شناخت خوبی از حریفان جهانی دارم بنابراین با شناخت خوب به مصاف حریفان جهانی خواهم رفت تا بهترین نتیجه را کسب کنم و بهترین مدال را بگیرم و در حال حاضر تمام تمرکزم کسب بهترین نتیجه در مسابقات جهانی آلمان است که امیدوارم عملی شود.

وی درباره قراردادش با تیم آذرخودروی قم تصریح کرد: سال قبل با تیم آذر خودروی قم قرارداد داشتم و امیدوارم شرایط مالی قراردادها امسال بهتر شود و پس از مسابقات جهانی وضعیت حضورم در سوپر لیگ روشن می‌شود.

کاراته کای قمی تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: کاراته قم از نظر فنی در سطح بالایی قرار دارد و با تئوجه به تجربیان فصل گذشته ، امیدوارم امسال آذرخودرو بتواند قهرمانی سوپرلیگ کشور را به دست آورد.