ظرفیتهای درمانی گلستان پاسخگوی نیاز بیماران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی صبح چهارشنبه در بازدید از پلی کلینیک تخصصی دزیانی گرگان و بیمارستان طالقانی اظهار کرد: طرح تحول سلامت که از سال جاری در کشور و استان آغاز شد رضایت مردم را در پی داشت و وزرت بهداشت هم در حال پیگیری ادامه این طرح است.

وی بیان کرد: جانمایی بیمارستان های طالقانی و 5 آذر گرگان برای 30 سال پیش بوده و این ظرفیت ها به هیچ وجه در حال حاضر پاسخگوی استان نیست و باید تدبیر اساسی برای آن اندیشیده شود.

امامی در ادامه با اشاره به این که از محل یک درصد ارزش افزوده در آینده نزدیک شاهد تحولات خوبی در بحث تجهیزات بیمارستانی استان خواهیم بود گفت: این تجهیزات در بیمارستان های گرگان و آل جلیل آق قلا به تناسب توزیع می شود.

وی با اشاره به نامناسب یودن مکان های بیمارستانی و کمبود فضاهای بیمارستانی در استان افزود: باید از اقدامات وصله پینه ای در این زمینه دوری شود چون جوابگو نیست و باید با تشریک مساعی در فکر یک اقدام اساسی بود.

سهم سلامت در بودجه 94 قابل توجه است

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در ادامه از رییس دانشگاه علوم پزشکی خواست تا برای بودجه 94 از همین زمان پیشنهادات خود را به نمایندگان ارائه کنند تا بتوانیم بودجه مناسبی را در این زمینه اخذ کنیم.

وی از تحول اساسی بودجه سلامت در سال 94 خبر داد و گفت: تلاش مجلس این است که در بودجه 94 سهم سلامت را بیشتر کند و با طرح ها و برنامه های خوبی هم که ارائه خواهد شد سهم سلامت در بودجه 94 قابل توجه است.

امامی افزود: تنها نباید از دولت انتظار داشت در بخش سلامت سرمایه گذاری کند بلکه ظرفیت بخش خصوصی هم باید به میدان بیاید که البته مستلزم اقتصادی بودن ارائه خدمات در این بخش است.