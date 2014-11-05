برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در استان هرمزگان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زینلی تختی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک بودن هفته کتاب و کتابخوانی گفت: بر اساس برنامه های ابلاغی از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و همکاری اعضای کمیته اجرایی، برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی با رنگ و بوی محرم در استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مطالعه مفید اقدام به برگزاری بیست و دومین دوره بزرگداشت فعالین حوزه کتاب همراه با نوای محرم و عاشورای حسینی کرده است.

زینلی تختی خاطر نشان کرد: استان هرمزگان با داشتن ۶۱ باب کتابخانه تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با تقویت خدمات رسانی کتابخانه ها به عنوان یک پایگاه فرهنگی و داشتن برنامه هایی اثرگذار در گسترش فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی رسالت خود را به خوبی به انجام رساند.

وی بیان کرد: حضور کتابداران در مدارس به عنوان مشاوران و مبلغان کتاب، ایجاد پایگاههای اهدای کتاب، نشست های فرهنگی با حضور فعالین حوزه ادبیات، برگزاری ایستگاههای نقاشی با محوریت کتابخوانی و محرم، برگزاری مسابقات کتابخوانی آنلاین و مکتوب در استان از برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

زینلی تختی در پایان با اشاره به نامگذاری سال ۹۳ به نام "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان بيست و دومين دوره بزرگداشت مقام كتابداران و فعالین حوزه کتاب و مطالعه به عنوان تاثیرگذاران ترویج فرهنگ اسلامی در هفته كتاب را از ۲۴ لغایت ۳۰ آبان ماه برگزار خواهد کرد.