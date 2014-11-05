۵۰ پروژه مسیرگشایی در تبریز در مرحله مطالعه و اجرا قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عابدزاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پروژه های مسیرگشایی در تبریز گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰ فقره مسیرگشایی در مراحل مختلف اجرا یا مطالعه است که اتمام آن‌ها علاوه بر روان‌سازی ترافیک شهری، ایجاد زیبایی‌ و استحکام ساخت‌و‌سازهای شهری، در تامین درآمد‌های آتی شهرداری نیز نقش‌ موثری خواهند داشت.

وی ادامه داد: سال آینده پروژه های مسیرگشایی با تعداد بیشتری نسبت به سال جاری، تداوم خواهند داشت.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: اجرای مسیرگشایی‌های متعدد اگرچه با هزینه‌هایی همراه است اما در آینده‌ای نزدیک، موجبات تامین درآمد‌های مختلف به شمار خواهد رفت.

وی پروژه قطار شهری را بزرگترین پروژه عمرانی شهر خواند و افزود: با اختصاص منابع درآمدی و تسهیلات مختلف، این پروژه مهم در برنامه سال آتی، با شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد.

عابدزاده اضافه کرد: سال آینده با اختصاص بودجه مکفی و همچنین تمهیداتی از قبیل فاینانس، اوراق مشارکت و ایر تسهیلات، تلاش‌های موثری در روند این پروژه اتخاذ خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در پایان اظهار داشت: در کنار مترو، تقویت و نوسازی ناوگان عمومی اتوبوس‌رانی در برنامه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده است.