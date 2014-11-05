برگزاری مسابقه سوگواره خورشید در میان بانوان طلبه

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه سوگواره خورشید همزمان با ایام ماه محرم و صفر در دو بخش آثار ادبی و هنری برگزار می‌شود. در بخش ادبی قالب‌های شعر، دلنوشته، خاطره، پیامک، داستان کوتاه، داستان بلند و فیلمنامه در مسابقه شرکت داده می‌شوند؛ در بخش هنری نیز عکس، فیلم کوتاه، کلیپ و فتوکلیپ قالب‌های مختلف مسابقه را تشکیل می‌دهند.

در همین حال بخشی از این مسابقه به نحوه تهیه نذری‌های محلی که در ایام محرم و صفر طبخ می‌شوند اختصاص یافت که شرکت‌کنندگان در این بخش، لازم است دستور تهیه یک غذای نذری محلی را که در ایام محرم و صفر در محل زندگی آنها طبخ می‌شود، همراه با تصویری از آن غذا که خود آماده کرده‌اند، ارسال کنند.

موضوعات پیشنهادی برای شرکت در این مسابقه نیز شامل عزاداری، هيات‌ها و آيين‌ها، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی،‌ بيداري اسلامي، خانواده و سبک زندگي اسلامی- ایرانی، پيام‌آفرينان عاشورايي (روحانيان، مداحان، شعرا، هنرمندان، پيرغلامان و...)، جهاد فرهنگی در فضای مجازی، عبرت‌های عاشورا، ریزش‌ها و رویش‌ها و‌ مسافرت، زيارت و کاروان‌هاي عاشورايي می شود.

شرکت‌کنندگان در این مسابقه را طلاب مرکز آموزش‌های غیرحضوری تشکیل می دهند و هر طلبه می‌تواند در تمام بخش‌های مسابقه شرکت کند؛ به برگزیدگان هر بخش نیز جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.

این مسابقه به منظور اشاعه فرهنگ عاشورایی، ترويج جایگاه ادبیات و هنر دینی و ایجاد زمینه برای تقويت خلاقيت‌هاي ادبی- هنري طلاب خواهر که در شیوه غيرحضوري تحصیل می‌کنند برگزار خواهد شد و مهلت شرکت در آن پایان ماه صفر است.

علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه می‌توانند آثار خود را به پست الکترونیک vu.farhangi@whc.ir ارسال کنند.