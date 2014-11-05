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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰

برگزاری مسابقه سوگواره خورشید در میان بانوان طلبه

برگزاری مسابقه سوگواره خورشید در میان بانوان طلبه

مسابقه سوگواره خورشید در میان بانوان طلبه توسط مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه سوگواره خورشید همزمان با ایام ماه محرم و صفر در دو بخش آثار ادبی و هنری برگزار می‌شود. در بخش ادبی قالب‌های شعر، دلنوشته، خاطره، پیامک، داستان کوتاه، داستان بلند و فیلمنامه در مسابقه شرکت داده می‌شوند؛ در بخش هنری نیز عکس، فیلم کوتاه، کلیپ و فتوکلیپ قالب‌های مختلف مسابقه را تشکیل می‌دهند.

در همین حال بخشی از این مسابقه به نحوه تهیه نذری‌های محلی که در ایام محرم و صفر طبخ می‌شوند اختصاص یافت که شرکت‌کنندگان در این بخش، لازم است دستور تهیه یک غذای نذری محلی را که در ایام محرم و صفر در محل زندگی آنها طبخ می‌شود، همراه با تصویری از آن غذا که خود آماده کرده‌اند، ارسال کنند.

موضوعات پیشنهادی برای شرکت در این مسابقه نیز شامل عزاداری، هيات‌ها و آيين‌ها، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی،‌ بيداري اسلامي، خانواده و سبک زندگي اسلامی- ایرانی، پيام‌آفرينان عاشورايي (روحانيان، مداحان، شعرا، هنرمندان، پيرغلامان و...)، جهاد فرهنگی در فضای مجازی، عبرت‌های عاشورا، ریزش‌ها و رویش‌ها و‌ مسافرت، زيارت و کاروان‌هاي عاشورايي می شود.

شرکت‌کنندگان در این مسابقه را طلاب مرکز آموزش‌های غیرحضوری تشکیل می دهند و هر طلبه می‌تواند در تمام بخش‌های مسابقه شرکت کند؛ به برگزیدگان هر بخش نیز جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.

این مسابقه به منظور اشاعه فرهنگ عاشورایی، ترويج جایگاه ادبیات و هنر دینی و ایجاد زمینه برای تقويت خلاقيت‌هاي ادبی- هنري طلاب خواهر که در شیوه غيرحضوري تحصیل می‌کنند برگزار خواهد شد و مهلت شرکت در آن پایان ماه صفر است.

علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه می‌توانند آثار خود را به پست الکترونیک vu.farhangi@whc.ir ارسال کنند.

کد مطلب 2415360

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