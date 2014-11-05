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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

شیرزاد:

تیم والیبال کرمانشاه در رقابت های لیگ دسته اول شرکت می کند

تیم والیبال کرمانشاه در رقابت های لیگ دسته اول شرکت می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال استان کرمانشاه از حضور یک تیم از استان در رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور خبر داد.

عباد الله شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کرمانشاه در فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور حضور خواهد داشت.

وی افزود: ورودی حضور در مسابقات به حساب فدراسیون واریز شده و حضور تیم ما در این فصل از رقابت ها قطعی است.

شیرزاد گفت: قرعه کشی مسابقات نیز انجام شده و تیم کرمانشاه در گروه دوم با تیم های گل گهر سیرجان، پیشگامان شفق اردکان، شهرداری اراک، مناطق نفت خیز جنوب، ذوب آهن اصفهان، گروه صنعتی بارز کرمان، پتروشیمی مارون ماهشهر و پدافند اصفهان رقابت خواهد کرد.

وی یادآور شد: البته هنوز برنامه مسابقات در اختیار ما قرار نگرفته و تاریخ دقیق شروع مسابقات نیز اعلام نشده است.

رئیس هیئت والیبال استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مشکلات مالی موجود، خاطر نشان کرد: تیم ما طی ماه های اخیر زیر نظر عباس امانی به عنوان سرمربی تمرینات خود را پیگیری می کند و امیدواریم که نماینده شایسته ای برای استان کرمانشاه در رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشیم.

کد مطلب 2415365

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