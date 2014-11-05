تیم والیبال کرمانشاه در رقابت های لیگ دسته اول شرکت می کند

عباد الله شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کرمانشاه در فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور حضور خواهد داشت.

وی افزود: ورودی حضور در مسابقات به حساب فدراسیون واریز شده و حضور تیم ما در این فصل از رقابت ها قطعی است.

شیرزاد گفت: قرعه کشی مسابقات نیز انجام شده و تیم کرمانشاه در گروه دوم با تیم های گل گهر سیرجان، پیشگامان شفق اردکان، شهرداری اراک، مناطق نفت خیز جنوب، ذوب آهن اصفهان، گروه صنعتی بارز کرمان، پتروشیمی مارون ماهشهر و پدافند اصفهان رقابت خواهد کرد.

وی یادآور شد: البته هنوز برنامه مسابقات در اختیار ما قرار نگرفته و تاریخ دقیق شروع مسابقات نیز اعلام نشده است.

رئیس هیئت والیبال استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مشکلات مالی موجود، خاطر نشان کرد: تیم ما طی ماه های اخیر زیر نظر عباس امانی به عنوان سرمربی تمرینات خود را پیگیری می کند و امیدواریم که نماینده شایسته ای برای استان کرمانشاه در رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشیم.