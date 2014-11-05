جدیدترین خودروی پرنده دنیا

خبرگزاری «فارس» نوشت: چهارشنبه 29 اکتبر شرکت AeroMobil نمونه سوم ماشین پرواز را ارائه داد؛ این خودرو در جشنواره نوآوری در وین – اتریش پرده برداری شد.

این خودرو قادر است بر روی زمین با سرعت 160 کیلومتر در ساعت و در هوا با سرعت 200 کیلومتر در ساعت حرکت کند؛ این خودرو گنجایش دو سرنشین دارد و سوخت آن یک سوخت‌ معمولی است.

این خودرو پس از طی کردن مسافتی حدود 200 متر قادر به بلند شدن از روی زمین است و برای فرود فقط 50 متر نیاز دارد؛ بر روی چمن نیز می‌تواند فرود بیاید و مانند خودروهای دیگر می‌تواند پارک کند.

ماشین پرواز توسط فارغ التحصیلان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست طراحی شده است و در سال 2016 به بازار عرضه خواهد شد.