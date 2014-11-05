به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی که پیش‌تر و در نشست خبری جشنواره بیستم مطبوعات به همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور تجلیل از درست‌نویسی در این دوره از نمایشگاه خبر داده بود با انتشار متن کوتاهی در صفحه شخصی خود باردیگر بر این موضوع تأکید کرد.

تأکید دوباره انتظامی بر این بخش ویژه نمایشگاه بیستم را می‌توان در راستای بخشی از بسته حمایتی معاونت مطبوعاتی دانست که ابتدای سال 93 منتشر و در ذیل آن «توجه به زبان فارسی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت گانه این معاونت اعلام شده بود.

حسین انتظامی حالا در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرده‌است: «یکی از برنامه‌های ویژه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و با محوریت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تجلیل از روزنامه‌هایی است که درست نویسی را جدی می‌گیرند.»

بنابر اعلام معاونت مطبوعاتی امسال و در بیستمین نمایشگاه مطبوعات، کمیته‌ای از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور در نمایشگاه، اسامی رسانه‌های «درست‌نویس» را پس از داوری معرفی خواهد کرد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی کمیته‌ای برای شاخص‌سازی در این زمینه تعیین کرده است که طبق اعلام این کمیته، رعایت درست‌نویسی در دو حوزه ویرایش فنی که شامل نشانه‌گذاری، دستور خط، املاء و... است و همچنین حوزه ویرایش زبانی که دارای شاخص‌هایی چون کاربرد برابرهای فارسی مصوب فرهنگستان، کاربرد درست زبان فارسی معیار، رعایت کوتاهی جمله‌ها و رسایی، سادگی و انسجام جمله‌ها مورد داوری قرارگرفته و درنهایت رسانه‌ای که بیشترین امتیاز را کسب کند طی مراسمی اعلام و تجلیل می شوند.

سال گذشته و برای نخستین بار، بخش «درست‌نویسی» به جشنواره مطبوعات اضافه شد.