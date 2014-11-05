شیعیان ترکیه در استانبول مراسم عاشورای حسینی را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزاداران حسینی از شهرهای مختلف ترکیه خود را به استانبول رسانده بودند تا در عزای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)به سوگ بنشینند. میهمان ویژه این اجتماع بزرگ حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بود که در آغاز سخنانش سلام گرم و صمیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی را به مسلمانان ترکیه ابلاغ کرد.

دراین مراسم که شماری از شخصیت های برجسته شیعیان، اهل سنت و علویون ترکیه و مرتضایی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول و امینی سرپرست وابستگی فرهنگی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسگر پیام عاشورا را عدالت خواهی و مبارزه با ظلم خواند و گفت: امروز وظیفه هر مسلمانی تلاش برای تحقق اهداف و پیام امام حسین (ع) است و باید با شناسایی یزیدیان زمان در جهت خنثی کردن توطئه های آنان گام برداشت.

در ادامه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، آمریکا و صهیونیسم را مصداق عینی یزیدیان زمانه نام برد و تصریح کرد: دشمنان، اسلام هراسی را در غرب دستور کار خود قرار داده اند و در کشورهای اسلامی هم با ایجاد تفرقه میان مسلمانان در صدد به یغما بردن منابع عظیم آنان هستند.

وی وحدت را ضرورت کنونی جهان اسلام برشمرد و با اشاره به جنایات تکفیری ها در سرزمین های اسلامی خاطرنشان کرد: امروز حق و باطل رودروی هم قرار گرفته اند .

در پایان این اجتماع بزرگ بخشی از واقعه کربلا بصورت تعزیه اجرا شد.