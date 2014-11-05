مراسم عزاداری شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین عالی قیام عظیم عاشورا را از سه منظر برجسته دانست و گفت: یک منظر از این حادثه، اوج قساوت و ناجوانمردی دشمنان جبهه حق بود و در واقع حضرت سیدالشهدا با آشکار کردن مرزبندی حق و باطل و کنار زدن نقاب از چهره منافقانه دشمن، یک تنفر و تبری تاریخی از جبهه باطل ایجاد کرد.

وی منظر دوم قیام عاشورا را ظهور خالص‌ترین مراتب بندگی و صفات الهی آنهم در موقعیت مواجهه با بزرگترین بلاها خواند و افزود: بلایی در عالم به ظرفیت بلایی که حضرت سیدالشهدا(ع) به آن مبتلا شد، وجود ندارد و این بلا، علاوه بر آنکه موجب ترفیع و قرب غیرقابل تصور برای آن حضرت شد، ابواب رحمت واسعه الهی را نیز برای تمام عوالم وجود گسترده کرد.

حجت الاسلام عالی، منظر سوم قیام عاشورا را تحقق وعده نصرت الهی برشمرد و گفت: انتشار و گسترش روزافزون پیام امام حسین(ع) و در مقابل، نفرت از جبهه باطل، چیزی جز نصرت الهی و پیروزی جبهه حق نیست.

همچنین در این مراسم، آقایان عاصی و مرتضی طاهری به ذکر مصیبت امام حسین(ع) و اصحاب آن حضرت پرداختند.