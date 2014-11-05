حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رضا رضاپور هنرمند با نشاط و با سابقه ای بود که بیش از ۵۰ سال در صدا و سیمای خراسان رضوی برای مردم شهرش هنرنمایی کرد.

معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی ابراز کرد: این هنرمند با سابقه و خوش لهجه مشهدی که در فیلم ها و سریال های بسیاری ایفای نقش کرده بود پس از تحمل یک دوره یک ساله بیماری در ۲۹ مهرماه به دلیل ایست قلبی درگذشت.

وی عنوان کرد: به منظور ارج نهادن به فعالیت ها و شخصیت بارز این هنرمند فقید استان مراسم بزرگداشتی در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد واقع در مجتمع امام رضا(ع) برگزار می شود.

معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی افزود: قرار است یک سری از کار های شاخص تصویری و رادیویی استاد رضاپور به صورت منتخب در این مراسم پخش شود.

وی ابراز کرد: در این مراسم که با حضور دوستان و هنرمندان هم دوره ایشان در استان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور خانواده استاد رضاپور برگزار و از شخصیت استاد تقدیر می شود.

طباطبائی عنوان کرد: همچنین از هنرمندان مطرح کشوری که از دوستان استاد محسوب می شوند همانند رضا صابری، مهدی صباغی، علی آزادنیا، خسرو نایبی فر، حسین طاهری و محمد روزبهی و چند تن دیگر از هنرمندان مطرح برای این مراسم دعوت شده است.

وی اظهار کرد: دوستان و هنرمندان هم دوره استاد رضا پور در این مراسم به بیان خاطرات و ویژگی های مرحوم رضاپور می پردازند.