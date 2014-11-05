پهلوان کوچک ورامینی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین سیری از ورزشکاران نوجوان برجسته زورخانه ای ورامین که به پهلوان کوچک این شهرستان مشهور بود به دیار حق شتافت و جامعه ورزش ورامین را عزادار کرد.

امیرحسین از نوجوانان برجسته زورخانه ای ورامین بود که به دلیل تبحر و مهارت در اجرای حرکات زورخانه ای توسط رسانه ملی و صدا و سیما دعوت به همکاری شد و برنامه های مختلفی را در شبکه های تلویزیونی اجرا کرد.

محمدعلی سیری پدر امیر حسین سیری نیز از ورزشکاران و پیشکسوتان عرصه زورخانه ای شهرستان ورامین محسوب می شود که خدمات وی بر هیچ کس پوشیده نیست و تلاش های این پیشکسوتان سبب شده تا شهرستان ورامین در زمینه ورزش های باستانی و زورخانه ای از قدمت بسیار زیادی برخوردار و قهرمانان فراوانی را به کشور معرفی کند.

مراسم بزرگداشت و تجلیل از این پهلوان نوجوان ورامین از سوی جامعه ورزش، ورزشکاران و شهروندان ورامینی امروز از ساعت ۲ بعد از ظهر در مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین برگزار خواهد شد.

مجید بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درگذشت امیرحسین سیری را ضایعه ای برای ورزش شهرستان دانست .

رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین افزود: ورزش باستانی از قدمتی ۷۰ ساله در ورامین برخوردار است و امیرحسین سیری یکی از ثمرات کم نظیر ورزش باستانی ورامین بود .