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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

پهلوان کوچک ورامینی درگذشت

پهلوان کوچک ورامینی درگذشت

ورامین - خبرگزاری مهر: امیرحسین سیری از چهره های شناخته شده ورزش زورخانه ای ورامین که به پهلوان کوچک این شهرستان مشهور بود، بعدازظهر چهارشنبه درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین سیری از ورزشکاران نوجوان برجسته زورخانه ای ورامین که به پهلوان کوچک این شهرستان مشهور بود به دیار حق شتافت و جامعه ورزش ورامین را عزادار کرد.

امیرحسین از نوجوانان برجسته زورخانه ای ورامین بود که به دلیل تبحر و مهارت در اجرای حرکات زورخانه ای توسط رسانه ملی و صدا و سیما دعوت به همکاری شد و برنامه های مختلفی را در شبکه های تلویزیونی اجرا کرد.

محمدعلی سیری پدر امیر حسین سیری نیز از ورزشکاران و پیشکسوتان عرصه زورخانه ای شهرستان ورامین محسوب می شود که خدمات وی بر هیچ کس پوشیده نیست و تلاش های این پیشکسوتان سبب شده تا شهرستان ورامین در زمینه ورزش های باستانی و زورخانه ای از قدمت بسیار زیادی برخوردار و قهرمانان فراوانی را به کشور معرفی کند.

مراسم بزرگداشت و تجلیل از این پهلوان نوجوان ورامین از سوی جامعه ورزش، ورزشکاران و شهروندان ورامینی امروز از ساعت ۲ بعد از ظهر در مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین برگزار خواهد شد.

مجید بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درگذشت امیرحسین سیری را ضایعه ای برای ورزش شهرستان دانست .

رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین افزود: ورزش باستانی از قدمتی ۷۰ ساله در ورامین برخوردار است و امیرحسین سیری یکی از ثمرات کم نظیر ورزش باستانی ورامین بود .

کد مطلب 2415381

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