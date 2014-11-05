تمامی جاده های اصلی و فرعی آذربایجان شرقی باز است/ مسدود بودن ۱۵۰ راه روستایی در چاراویماق

علی اصغر سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راه های استان در پی بارش برف و باران های اخیر اظهار داشت: با توجه به حجم بارش ها در دو روز گذشته در برخی راه های استان مشکل پیش آمده بود که با تلاش همکاران راه و شهرسازی تمامی این راه ها در حداقل زمان ممکن باز شد.

وی ادامه داد: هم اکنون تمامی مسیرهای اصلی و فرعی استان باز بوده و تنها راه ۱۵۰ روستا در چاراویماق مسدود است که اکیپ های این اداره کل با تمام تلاش در پی باز کردن آن ها هستند.

سیاری افزود: هم اکنون ماموران راهداری در سه محور اصلی این شهرستان شامل چاراویماق- میانه، هشترود و مراغه مستقر شده و در حال برف روبی و مسیرگشایی هستند.



وی ارتفاع برف در این شهرستان را بیش از ۳۰ سانتی متر اعلام کرد و اظهارداشت: در حال حاضر كولاك شديد در محورهاي ارتباطي روستائي ادامه دارد وموجب كندي خدمات ارائه شده توسط راهداران شده است.

مسئول روابط عمومی اداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در پایان با بیان اینکه این اداره کل آمادگی لازم را برای نگهداری و کنترل راه های استان دارد، گفت: هم اکنون در تمامی شهرستان ها اکیپ های راه و شهرسازی فعال بوده و آمادگی لازم را برای مراقبت از راه ها دارند.