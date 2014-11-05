11 استان درگیر برف و کولاک/ جزئیات امدادرسانی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخ‌ساز با اشاره گزارش عملیات‌ها از 11 تا 14 آبان، گفت: در این مدت 11 استان کشور از جمله آذربایجان‌های غربی و شرقی، اصفهان، اردبیل، زنجان، مازندران، قزوین، کردستان، سمنان، گیلان و گلستان تحت تاثیر برف و کولاک بودند.

وی افزود: بر این اساس 44 تیم شامل 160 امدادگر به 2 هزار و 500 نفر از هموطنان خدمت‌رسانی کرده و 6 نفر را به مراکز درمانی منتقل کرده و 500 نفر را اسکان اضطراری دادند.

چرخ ساز با اعلام رهاسازی 200 دستگاه خودرو در این مدت، گفت: با توجه به استمرار جوی ناپایدار در استان‌های کشور و ادامه بارش‌ها، امدادرسانی‌ها در محورهای مواسلاتی زنجان - ماهنشان، زنجان - قزوین زنجان - طارم و خدابنده - همدان به علت بارش برف در حال انجام است.