به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مجد صبح چهارشنبه در محل فرهنگسرای پایداری و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قالب طرح "جبهه همین نزدیکی" سعی شده تجربه‌ای نزدیک به واقعیت از دوران دفاع مقدس به ثبت برسد و برای اجرای این طرح زحمات بسیار زیادی کشیده شده تا یک اثر در شأن شهر مشهد اجرا شود.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد اجرای بوستان موضوعی "جبهه همین نزدیکی" را حفظ تداوم روحیه سلحشوری، آمادگی برای دفاع، انتقال مفاهیم ناب دفاع مقدس به نسل جدید دانست.

وی افزود: افراد شرکت کننده با به تن کردن لباس‌های رزم، کلاه نظامی و با عبور از خاکریزها در این طرح با فضای شبیه سازی شده جبهه قرار می‌گیرند.

مجد به برنامه‌های اجرایی بوستان موضوعی "جبهه همین نزدیکی" اشاره کرد و گفت: پخش کلیپ، ارائه جلوه‌های ویژه صوتی و تصویری و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در این طرح است

وی با بیان اینکه روزانه ۴۰۰ نفر از بوستان موضوعی "جبهه همین نزدیکی" بازدید می‌کنند، تصریح کرد: علاقمندان برای حضور در تور‌های این طرح باید با فرهنگسرای پایداری تماس حاصل نمایند.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: همچنین تا کنون ۱۵۰ هزار نفر از دانشجویان و دانش‌آموزان از این طرح بازدید کرده‌اند.

مجد با اشاره به این مطلب که بر اساس هماهنگی‌ها با ستاد راهیان نور استان و استانداری خراسان رضوی، دانش آموزان قبل از اعزام به اردو‌های اراهیان نور در این طرح شرکت می‌کنند، گفت: دانش آموزان با شرکت در این طرح آمادگی‌های بیشتری را بدست می‌آورند.

وی بیان کرد: تا کنون ۲۰ درصد از دانش آموزان اعزامی به اردو‌های راهیان نور مشهد قبل از اعزام به اردو در این بوستان حضور پیدا کرده‌اند.