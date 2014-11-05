پایان لیگ فوتبال جوانان قم با قهرمانی عقاب پردیسان

به گزارش مهر، پرونده رقابت های فوتبال لیگ جوانان استان قم بسته شد و عقاب پردیسان سرانجام به انتظار ۶ ساله خود برای کسب عنوان قهرمانی لیگ جوانان قم خاتمه داد و بالاتر از رقبا در صدر جدول این مسابقات قرار گرفت.

پس از نایب قهرمانی عجیب عقاب در فصل گذشته و در شرایطی که داستان به ثمر رسیدن ۲۲ گل در یک مسابقه در همه جای ایران دهان به دهان چرخید و بازتاب زیادی در رسانه ها داشت، هرگز پاسخ قاطعی در مورد این اتفاق داده نشد تا حقوق عقاب پردیسان که تا آخرین روز قهرمانی مسابقات را در چنگ خود داشت، به راحتی پایمال شود.

با این وجود، عقاب با فراموشی فصل تلخ خود، امسال برای قهرمانی رقیب خاصی نداشت و حتی در ۲ مسابقه ای که پیروز نشد، با ترکیب نفرات نوجوانان خود به میدان رفت تا مسابقات جوانان قم نیز همانند مسابقات نوجوانان به صورت تک قطبی برگزار شود.

حضور ۱۰ تیم در لیگ جوانان قم

اتحاد، ایرانجوان، عقاب پردیسان، هما، افشید، افشین، ارم ساز، هنگ، پیام و آبادگران ۱۰ تیمی بودند که در لیگ جوانان حضور داشتند و مسابقات خود را به صورت دوره‌ای برگزار کردند.

در پایان ۹ هفته تلاش تیم های حاضر، عقاب پردیسان با کسب ۷ پیروزی، یک تساوی و یک شکست قهرمان شد و با کسب بیشترین امتیاز، بیشترین گل زده، کمترین گل خورده عنوان قهرمانی را به دست آورد.

عقاب در مسابقات خود با حریفان پیروزی های یک طرفه و پرگلی را به دست آورد و توانست در ۹ مسابقه، آمار خیره کننده ۵۵ گل زده و تنها ۷ گل خورده را کسب کند و میانگین گل ۶ و یک دهم گل را ثبت کند.

عقاب در ۶ سال گذشته موفق به کسب این عنوان نشده بود و سال گذشته به یک قدمی کسب این عنوان رسید که اتفاقات عجیب هفته آخر، قهرمانی را به شکلی ناجوانمردانه از این تیم گرفت.

عقاب پردیسان در این مسابقات با ترکیب سیدحسن موسوی، حمیدرضا محمدی، مسلم ایزدی، علیرضا نیلویی، محمدرضا خانی، سجاد فخر شهبازی، علی اکبر حاتمی، علیرضا مهجور، امیرحسین مهجور، منصور باقری، علی خراسانی، علیرضا کمری به مجید قراگوزلو به میدان رفت.

حسن حاجی، امین عبدی، علی زارعی، امیرحسین زارعی، مهدی حسینی، محمد اعتمادی، کاظم شاه نظری، محمدمهدی علیخانی، رضا پرستویی و سیدحمیدرضا کریمیان دیگر بازیکنان عقاب در این مسابقات بودند.

هدایت تیم عقاب پردیسان در این رقابت ها بر عهده موسی رفیعی از مربیان جوان و مجرب فوتبال قم بود و محمد جعفری و محمدرضا یاسری در کادر این تیم حضور داشتند.

قهرمانی حاصل کار مجموعه است نه یک شخص

سرمربی تیم فوتبال عقاب پردیسان قم معتقد است قهرمانی تیم جوانان عقاب حاصل کار مجموعه است نه یک شخص.

موسی رفیعی در گفتگو با مهر می‌گوید: بازیکنان تیم عقاب توانستند پس از قهرمانی تیم نوجوانان این باشگاه در سال ۱۳۹۰، دومین جام تاریخ ۶ ساله این باشگاه را به دست آورند و جواز حضور در مسابقات جوانان کشور را کسب کنند.

وی می افزاید: برنامه ریزی هفته پایانی این مسابقات اشتباه بود و باز هم شرایط تبانی در هفته پایانی را همانند حرف و حدیث های سال گذشته، فراهم کرد البته خوشحالیم که بی اخلاقی سال گذشته تکرار نشد زیرا تیم های حاضر در لیگ امسال بازی جوانمردانه را در دستور کار قرار داده بودند.

سرمربی تیم فوتبال عقاب قم از عزم جدی تیمش برای حضور در مسابقات فوتبال جوانان کشور در مرحله مناطق که ویژه قهرمانان استان هاست خبر داده و می گوید که تیمش با تمام قوا در لیگ جوانان کشور شرکت می کند.

سایر تیم ها و کیفیت مسابقات

تیم فوتبال عقاب پردیسان از همان هفته نخست برای سایر تیم ها دست نیافتنی نشان داد و گرچه در مسابقه نخست خود با حداقل اختلاف گل، قهرمان فصل قبل را شکست داد اما در سایر مسابقات، مقتدرانه عمل کرد.

افشید نزدیک ترین تعقیب کننده عقاب بود که با شکست در بازی رودررو با عقاب و از دست دادن امتیاز در بازی های دیگر نایب قهرمان لیگ شد و تیم های اتحاد و آبادگران نیز به کسب رتبیه های سوم و چهارم لیگ رضایت دادند.

عقاب پردیسان حالا در ۶ فصل حضورش در لیگ برتر جوانان قم، یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی، یک عنوان پنجمی و یک عنوان ششمی به دست آورده است ضمن این که در سال ۱۳۸۸ در نخستین حضورش در لیگ دسته دوم، سوم شد و در فصل ۹۱ نیز در مرحله گروهی در بین ۶ تیم چهارم شد و به دور نهایی نرفت.

سایر تیم های حاضر در لیگ نوجوانان قم از نظر کیفی، توان رقابت با ۴ تیم برتر را نداشتند و بعضا با نتایج سنگینی مغلوب شدند تا اختلاف سطح فنی بین تیم ها در فوتبال پایه قم کماکان مشهود باشد.

این مسابقات امسال نیز به دلیل مشکلات سخت افزاری به صورت سنتی و همیشگی خود یعنی تک مسابقه برگزار شد و خبری از مسابقات رفت و برگشت در آن نبود گرچه مسئولان هیئت فوتبال قم این نوید را داده اند که سال ۹۳، آخرین سالی است که مسابقات رده های نوجوانان و جوانان فوتبال قم در آن به صورت تک بازی برگزار می شود.

مدعیان جدی لیگ فوتبال جوانان قم در سال ۹۲، عقاب پردیسان، سفیر گفتمان و اتحاد، در سال ۹۱ صبای نوین، هما و اتحاد، در سال ۹۰، صبای نوین، پناه آفرین و اتحاد، در سال ۸۹ پناه آفرین، پردیس و صبای نوین و در سال ۸۸ صبای نوین، پردیس و پیام بوده اند اما در سال ۹۳، غیر از تیم عقاب پردیسان هیچ تیمی مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی نبوده است که نشان از کاهش سطح رقابتی تیم های قدرتمند لیگ دارد.

قهرمانان گذشته

فصل گذشته تیم اتحاد شادقلی در رقابت با عقاب پردیسان و سفیر گفتمان در هفته پایانی و با حاشیه هایی عجیب و غریب با عقاب هم امتیاز شد و با تفاضل گل بهتر قهرمانی مسابقات را به دست آورد.

فصل ۹۱، مسابقات برای اولین و آخرین بار به شکلی جدید و گروهی برگزار شد و ۱۲ تیم حاضر در مسابقات در ۲ گروه قرار گرفتند و از هر گروه ۳ تیم به مرحله پایانی صعود کردند و پس از برگزاری مسابقات به شیوه دوره ای، صبای نوین قهرمان شد و تیم های هما و اتحاد مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

در فصل ۹۰، رقابت مدعیان تا روز پایانی داغ بود و در نهایت تیم پناه آفرین موفق شد قهرمان لیگ شود و در فصل ۸۹ نیز تیم صبای نوین عنوان نخست مسابقات را کسب کرد.

فصل ۸۸ در شرایطی که در آن سال، فوتبال قم شاهد یکی از پویاترین دوره های لیگ جوانان بود و ۱۲ تیم در دسته اول و ۷ تیم در دسته دوم شرکت داشتند، قهرمانی لیگ دسته اول به صبای نوین رسید و پردیس و پیام دوم و سوم شدند.

حضور پیام در جمع ۳ تیم برتر لیگ جوانان در شرایطی صورت گرفت که پیام از آن سال به بعد، هرگز رنگ حضور در بین ۳ تیم برتر جدول جوانان را ندید.