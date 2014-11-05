20 درصد اراضی کشاورزی اردبیل زیر پوشش مدیریت تلفیقی آفات است

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح چهارشنبه در بررسی طرح های مشترک بسیج سازندگی و سازمان جهاد کشاورزی در اردبیل اضافه کرد: پوشش مدیریت تلفیقی آفات در این اراضی در بحث ورمی کمپوست می تواند جانشین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد.

وی با اشاره رویکرد کشور و حرکت به سوی تولید محصولات اورگانیک و پاک با افزیش تولید ورمی کمپوست افزود: در این راستا یک سری محصولات نیز همچون سیب زمینی و عدس از جایگاه بالایی در کشور برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به رتبه های برتر اردبیل در تولید این محصولات ادامه داد: خوشبختانه قابلیت و ظرفیت لازم در استان برای افزایش بهره وری و راندمان تولید بویژه در زمینه تولید ارگانیک فراهم است.

وی در این خصوص به همکاری های مشترک بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی بویژه در ایجاد امنیت غذایی و خود اتکائی اشاره کرد و یادآور شد: این سازمان بیش از 14 سال است که ارتباط تنگاتنگ و منسجمی با بسیج جوانان در سازندگی در زمینه های مختلف تولید محصولات کشاورزی دارد.

سروی زراعت، دامپژشکی و شیلات و امور دام و گیاه پزشکی و منابع طبیعی و سم پاشی اماکن دامی، اصلاح نژاد، نگهداری مرغ بومی، پرورش گل و قارج و... را زمینه های همکاری بسیج جوانان در سازندگی و این سازمان برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه تولید اکثر این محصولات در سطح خانگی امکان پذیر است، تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که امسال به امضاء طرفین رسید مقرر شده جهاد کشاورزی با برگزاری کلاسهای آموزشی و تخصصی سطح مهارت و دانش متقاضیان را ارتقاء داده و با اعطای گواهی نامه های رسمی شرایط اخذ تسهیلات را فراهم آورد.

این مسئول با بیان اینکه نتیجه همکاری های دو جانبه در راستای اجرای دستورات و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی توجه به توانمندیهای داخلی در اولویت است.