افزایش ۴ برابری سرانه درمان در مناطق محروم/ ۶۴ هزار روستایی در کرمانشاه تحت پوشش بیمه سلامت هستند

امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از افزایش چهار برابری سرانه درمانی روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در استان کرمانشاه خبر داد.

وی این امر را موجب افزایش چهار برابری حقوق و دستمزد پزشکان این مناطق دانست و گفت: با این طرح ماندگاری پزشکان در این مناطق افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن انتظار رشد قابل توجهی در ارائه خدمات مراکز روستایی و عشایر می‌رود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از زیر پوشش قرار گرفتن ۶۴ هزار نفر از روستاییان توسط بیمه سلامت خبر داد و افزود: در استان کرمانشاه ۹۶ مرکز بهداشتی درمانی با ۱۵۲ نفر پزشک به روستائیان ارائه خدمت می‌کنند.

قادری با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۸۹۷ هزار ویزیت در این مراکز شده، خاطرنشان کرد: برای هر ۳ هزار و ۵۰۰ نفر روستایی باید یک نفر پزشک در این مراکز به‌کار گرفته شود.

وی ادامه داد: بنابر قانون، پزشک موظف است روزانه هشت ساعت در مراکز درمانی روستایی حضور فعال داشته باشد و از روستاهای اطراف نیز بازدید کند.