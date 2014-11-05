شورا ماشین امضای شهرداری نیست/اعضای شورا با نحوه عملکرد شهرداری مشکل دارند نه با شخص شهردار

ندا واشیانی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی اظهار نظرات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اینکه اعضای شورای شهر اصفهان یا باید شهردار را به رسمیت بشناسند و یا وی را استیضاح کنند، اظهار داشت: افرادی که اینگونه اظهار نظر می‌کنند باید در نظر داشته باشند که ذات شورا پرس و جو و تحقیق و تفحص است و باید عنوان کرد که چنین افرادی هنوز این امر را باور ندارند.

وی با بیان اینکه برخی از اعضای شورا و برخی از مسئولان شهرداری نیز دیدگاهی مغایر با اهداف ایجاد شورای اسلامی شهرها نسبت به شورای شهر اصفهان دارند، افزود: بارها مشاهده شده است که برخی از اعضای شورای شهر اصفهان در کنار برخی از مسئولان شهرداری نسبت به مخالفت دیگر اعضای شورا نسبت به عدم تصویب یک طرح در شورا واکنش نشان داده‌اند و مخالف عملکرد شورا بوده‌اند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر شورای اسلامی شهر اصفهان سفت و سخت به میدان آمده تا ضمن بررسی شرایط و امکانات موجود بهترین مصوبات را برای خدمت‌رسانی به مردم بداشته باشد، ادامه داد: در این راستا ضروری است که هر لایحه‌ای که به شورای اسلامی شهر اصفهان ارایه می‌شود به دقت بررسی شود تا بهترین مصوبه از دل آن خارج شود.

شورا هیچگونه تخاصمی با شهردار ندارد

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان شهرداری از این که شورا نظارت می‌کند و شورا به صورت جدی به میدان آمده خوششان نیامده است، افزود: توقع آنها این است که شورا تمام لایحه‌های که شهرداری به شورا ارسال می‌کند را امضا کند ولی این افراد باید بدانند که شورا ماشین امضای شهرداری نیست شورا خادم و منتخب مردم است و نخست باید مصلحت مردم را در نظر داشته باشد.

واشیانی پور در ادامه در خصوص ارتباط اعضای شورا و شهردار نیز بیان داشت: در خصوص شخص شهردار هم باید توجه داشته باشید که شورا هیچگونه تخاصمی با شهردار ندارد و اگر هم مخالفتی می‌شود دلیل آن این است که شورا قصد دارد به کمک شهرداری از بروز مشکلات و اجرای یک لایحه اشتباه که ممکن است در آینده تبعات جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد جلوگیری کند.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از افراد قصد دارند تمام اقدامات و فعالیت‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص شهرداری را به گونه‌ای سیاسی کاری جلوه‌دهند، افزود: این امر کاملا اشتباه است و این در حالی است که اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان با نحوه عملکرد در شهرداری مشکل دارند و نه با شخص شهردار و برخی قصد دارند اقدامات شورا را به سمت خصومت شخصی اعضای شورا با شهردار بکشانند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اظهار نظر یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر اینکه تیم جدیدی که به شورای اسلامی شهر اصفهان وارد شده‌اند قواعد بازی را نمی‌دانند نیز بیان داشت: شورا نیامده است که بازی سیاسی انجام دهد شورا برای خدمت‌رسانی به مردم آمده است و نه برای راه اندازی بازی سیاسی.

وی با بیان اینکه طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب شورا سیاسی نیست بلکه خدمتگزار مردم است، ادامه داد: شهردار نیز سرباز شورا است و ذات سرباز بودن شهردار یعنی تبعیت و پیروی از شورای شهر و این روند طبیعی فعالیت‌های شهرداری و شورای شهر است.

اقدامات کنونی شورای چهارم برای برخی‌ها غیرقابل هضم است

واشیانی پور افزود: البته باید توجه داشته باشیم از آنجایی که در دوره‌های قبلی شورای اسلامی شهر اصفهان عملکردی شبیه دوره چهارم نداشته اند هضم اتفاقات کنونی برای برخی از مسئولان شهرداری چون در دوره‌های قبل این امر نقش نداشته است هضم اتفاقات کنونی برای برخی افراد سخت است.

وی با بیان اینکه تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص فعالیت‌های شهرداری است، ادامه داد: با تصویب این طرح پس از یک سال و دو ماه قبح عدم تفحص از شهرداری شکسته شد و گام اول نظارت جدی شورا در خصوص فعالیت‌های شهرداری برداشته شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به اجرای تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها حاشیه سازی نکنند، افزود: از این دست پروژه‌ها در شهرداری اصفهان زیاد است و به مرور آنها را دنبال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد که فشارهای بیرونی در این امر تاثیرگذار باشد و اجرای این مصوبه ناکام بماند گفت: در حال حاضر نمی‌توان در خصوص اجرای این مصوبه اظهار نظر کرد، امکان دارد فشارهای بیرونی برای ناکام گذاشتن این مصوبه به وجود بیاید ولی باید توجه داشته باشیم مهم‌ترین مساله کنونی نادیده گرفتن مصوبه شورا و نادیده گرفتن حق مردم است.

واشیانی پور ادامه داد: چنانچه تحقیق و تفحص از شهر رویاها انجام نشود از راه‌های دیگر وارد خواهیم شد شهر رویاها با پول مردم ساخته شده است و تمام اقشار مردم حق استفاده از آن را دارند.