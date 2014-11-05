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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱

همراه با تصاویر/

افزایش انتقادات از هزینه‎های سرسام‎آور کاخ اردوغان/ رئیس‎جمهور ترکیه در کاخی بزرگتر از ورسای فرانسه

افزایش انتقادات از هزینه‎های سرسام‎آور کاخ اردوغان/ رئیس‎جمهور ترکیه در کاخی بزرگتر از ورسای فرانسه

انتقادات محافل سیاسی در ترکیه از هزینه‎های سرسام آور کاخ "رجب طیب اردوغان" که به بیش از 600 میلیون دلار رسیده و مساحت آن 30 برابر مساحت کاخ سفید است، بالا گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد: وزیر دارایی ترکیه روز گذشته از هزینه 600 میلیون دلاری کاخ "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور این کشور خبر داد که دقیقا دو برابر برآوردهای قبلی است.

کاخ جدید اردوغان 1000 اتاق مختلف دارد و مساحت آن 30 برابر کاخ سفید است. این کاخ که مقر اقامت اردوغان در دوران ریاست جمهوری‎اش خواهد بود حتی از کاخ مشهور ورسای در فرانسه بزرگتر است.

مخالفان اردوغان با انتقاد از هزینه‌های سرسام آور ساخت این کاخ، به وی درباره حرکت به سوی دیکتاتوری و استبداد هشدار دادند.

در ادامه تصاویری که رسانه‎های ترک از این کاخ مجلل منتشر کرده‌ان، آمده است:

کاخ اردوغان

کاخ اردوغان

کاخ اردوغان

کاخ اردوغان

کاخ اردوغان

کاخ اردوغان

کاخ اردوغان

 

 

کد مطلب 2415404

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