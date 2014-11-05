به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد: وزیر دارایی ترکیه روز گذشته از هزینه 600 میلیون دلاری کاخ "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور این کشور خبر داد که دقیقا دو برابر برآوردهای قبلی است.
کاخ جدید اردوغان 1000 اتاق مختلف دارد و مساحت آن 30 برابر کاخ سفید است. این کاخ که مقر اقامت اردوغان در دوران ریاست جمهوریاش خواهد بود حتی از کاخ مشهور ورسای در فرانسه بزرگتر است.
مخالفان اردوغان با انتقاد از هزینههای سرسام آور ساخت این کاخ، به وی درباره حرکت به سوی دیکتاتوری و استبداد هشدار دادند.
در ادامه تصاویری که رسانههای ترک از این کاخ مجلل منتشر کردهان، آمده است: