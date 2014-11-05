انتقادات محافل سیاسی در ترکیه از هزینه‎های سرسام آور کاخ "رجب طیب اردوغان" که به بیش از 600 میلیون دلار رسیده و مساحت آن 30 برابر مساحت کاخ سفید است، بالا گرفته است.