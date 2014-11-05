آخرین وضعیت ساخت فرودگاه مهران/ مهمترین مرز زمینی کشور در انتظار توسعه حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مهران در جنوب استان ایلام به عنوان مهمترین منطقه استان ایلام از لحاظ مرزی شناخته می شود چراکه وجود مرز مهران باعث شده این شهرستان روزانه پذیرای هزاران زائر و مسافر خارجی و ایرانی بین دو کشور ایران و عراق باشد.

مرز مهران هم اکنون به عنوان امن ترین و مهمترین مرز زمینی کشور شناخته می شود و البته نزدیکترین مرز کشور به عتبات عالیات نیز محسوب می شود که این حیث بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.

به رغم پر تردد بودن و عبور و مرور زیاد متاسفانه مرز مهران و شهرستان از لحاظ حمل و نقل دارای مشکلات زیادی است که یکی از مهمترین آنها نبود فرودگاه است.

هم اکنون به دلیل غیر استاندارد بودن فرودگاه ایلام و کم بودن پروازها و البته بحث لغو شدن پروازهای این فرودگاه متاسفانه زائران و مسافران کمتر از این فرودگاه استفاده می کنند که جا دارد فرودگاه مهران که از قدیم نیز فرودگاه بوده و الان متروکه شده بازسازی و احداث شود.

بدون شک احداث این فرودگاه با توجه به حجم زائر و مسافران از توجیه اقتصادی برخودار بوده و الیته یک مزیت مهمی که دارد اینکه این منطقه با توجه به دشت بودن شرایط ساخت فرودگاه را به خوبی دارد.

چند سال قرار بود که این فرودگاه ساخته و بازسازی شود ولی متاسفانه هر ساله وعده ای جدید برای ساخت این فرودگاه داده می شود ولی بعد از مدتی نیز به طور کلی فراموش می شود.

آخرین وضعیت ساخت فرودگاه مهران

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران بدون شک مهمترین و امن ترین مرز زمینی کشور برای سفر به عتبات عالیات شناخته می شود سالانه بیش از دو میلیون زائر و مسافر در این مرز جابه جا می شود.

وی عنوان کرد: این مرز از مزیتهای مهمی در جهت توسعه برخوردار است و نیاز است که امکانات و زیرساختهای خوبی در این منطقه ایجاد شود.

مروارید بیان داشت: بحث حمل و نقل و توسعه راه های ارتباطی شهرستان مهران هم اکنون در دست اجراست و در تلاش هستیم نقاط حادثه خیز جاده ای در این منطقه را کاهش دهیم.

این مسئول عنوان کرد: در بحث ساخت جاده نیز در تلاش هستیم که بزرگراه کرمانشاه ایلام مهران را عملیاتی کنیم تا بحث حمل و نقل جاده ای استان توسعه پیدا کند.

استاندار ایلام عنوان کرد: یکی از مباحث مهم در مرز مهران ایجاد فرودگاه است که این مهم نیز در دستور کار مسئولان ارشد استان و کشوری قرار دارد.

وی افزود: با توجه به حجم تردد زائران این فرودگاه می تواند کمک شایانی در جهت توسعه حمل و نقل کشور و شهرستان داشته باشد چراکه این مرز روزانه شاهد جابجایی هزاران مسافر و گردشگر است.

وی افزود: مسئولان ارشد کشوری نیز قول مساعد برای پیگیری این فرودگاه داده اند و امیدواریم این مهم در آینده ای نزدیک تحقق پیدا کند و بخشی از اعتبار مورد نیاز بازسازی فرودگاه قدیمی مهران از منابع استانی تامین می شود.

وی بیان داشت: شهرستان مهران در گذشته دارای فرودگاه بوده که به مرور زمان متروکه شده و نیازمند بازسازی و ترمیم است که این مهم نیاز به زمان و اعتبارات لازم دارد. مسئولان کشوری نیز باید توجه ویژه داشته باشند که بازسازي فرودگاه مهران در صورت آغاز به کار ساخت ترمينال ها و ساختمان هاي جانب، دو سال طول می کشد.

مروارید عنوان کرد: با توجه به موقعیت مرز مهران این فرودگاه در صورت ترمیم و بازسازی نقش مهمی در توسعه مرز مهران ایفا می کند و تردد زائران به مرز مهران برای رفتن به عتبات عالیات را تسهیل می بخشد.

وی بیان داشت: در حال حاضر تمام مقدمات کار برای بازسازی و ترمیم فرودگاه در حال انجام است که امیدواریم این مهم در سالهای آینده تحقق پیدا کند.

وعده هایی که تحقق پیدا نمی کند

علی عباسی از کارشناسان مسائل اقتصادی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام متاسفانه سالهاست با کمبود امکانات مهم زیرساختی مثل راه، راه آهن و فرودگاه مواجه است.

وی بیان داشت: بحث راه های ارتباطی استان ایلام به خصوص در شهرستان مهران دارای مشکلات اساسی است و با توجه به حجم تردد زائران و مسافران این مهم باید هرچه سریعتر حل شود.

این کارشناس بیان داشت: طرح راه آهن استان ایلام نیز سالهاست در کما به سر می برد و خبری از اجرای این پروژه نیست و استان ایلام با توجه کوهستانی بودن و در بین بست قرار گرفتن نیازمند تحول در زمینه حمل و نقل به خصوص در بخش ریلی است.

عباسی اظهر داشت: فرودگاه شهر ایلام که تنها فرودگاه استان است متاسفانه در سالهای اخیر جوابگوی نیاز مردم استان هم نبوده است چراکه پروازهای محدود این فرودگاه باعث شده اکثر مردم و زائران و مسافران از آن بی بهره باشند و بیشتر محل رفت و آمد مسئولان بوده است.

وی عنوان کرد: البته خود فرودگاه با این همه محدودیت های پروازی در سالهای اخیر به خصوص در فصل زمستان اکثر پروازهای آن لغو می شود که طبق گفته کارشناسان این فرودگاه و محل احداق آن غیر استاندارد است.

عباسی عنوان کرد: بحث و وعده فرودگاه مهران که چند سالی است نیز مطرح می شود در حد شعار بوده ولی تاکنون هیچ اقدام عملی برای ساخت این فرودگاه انجام نشده است.

وی افزود: با توجه به این همه مشکلات حمل و نقل در استان ایلام در بحث جاده و نبود ریل قطار این فرودگاه مهران در صورت احداث کمک فروانی در جهت توسعه زیرساختهای استان خواهد کرد.