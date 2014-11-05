انتشار مجموعه کامل اشعار شهریار برای پنجاه و یکمین نوبت

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نگاه به تازگی برای پنجاه و یکمین نوب، مجموعه دو جلدی اشعار سیدمحمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار را چاپ و منتشر کرد.

این مجموعه دو جلدی که شامل ۱۰۴۳۲ است در جلد نخست از خود مقدمه‌ها، غزلیات، قصیده‌ها و دوبیتی‌های شهریار را شامل می‌شود.

جلد دوم از این مجموعه نیز شامل مثنوی‌ها، قطعات و متونی با موضوع مکتب شهریار، انقلاب اسلامی و شهریار، اقتباس و ترجمه از دیوان حضرت امیر(ع) و برخی مطالب متفرقه شهریار است.

در بخش نخست از این مجموعه همچنین در کنار شرح بیوگرافی شهریار و شرح یکی از غزل‌های وی، مقدمه ای از این شاعر که سال‌ها پیش برای جلد اول دیوانش نوشته شده، عینا چاپ شده است. همچنین مقدمه شهریار برای جلد دوم دیوان که در سال ۱۳۳۵ نوشته شده نیز در متن این مجموعه کامل درج شده است.

مقاله سبک‌ها و مکتب‌های شعر ایران به قلم شهریار نیز از دیگر مطالب مندرج در این کتاب است.

«مجموعه اشعار شهریار»، با ۱۰۴۳۲ صفحه همراه با نمایه، در چاپ پنجاه و یکم با قیمت ۶۵۰۰۰ تومان از سوی انتشارات نگاه چاپ و منتشر شده است.