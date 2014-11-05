به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور پس از مدت ها انتظار از روز جمعه این هفته آغاز می‌شود و تیم فوتبال صبای قم در نخستین گام برابر تیم فوتبال آب منطقه‌ای کرمانشاه قرار می‌گیرد.

تیم جوانان صبای قم در گروه نخست از مرحله مقدماتی این بازی‌ها با تیم های فوتبال آب منطقه‌ای کرمانشاه، پارس خلیج‌ خودرو تهران، خورشید قروه کردستان و پاس همدان مسابقه می‌دهد در حالی که امسال تیم‌ها در ۴ گروه پنج تیمی دیدارهای مقدماتی را برگزار می‌کنند.

شاگردان سید محسن بابامیری در حالی از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۶ آبان در ورزشگاه آزادی کرمانشاه مقابل قهرمان استان کرمانشاه قرار می گیرند که فصل گذشته در این ورزشگاه برابر این تیم به پیروزی رسیده اند.

در فهرست تیم جوانان صبا ۲۴ بازیکن حضور دارند و صبا می تواند تا نیم فصل مسابقاتی خود در لیگ دسته اول، ۳ بازیکن دیگر را به این فهرست اضافه کند و بدیهی است بابامیری با وسواس این ۳ بازیکن را انتخاب می کند.

ابراهیم لطفی، سید احسان بدری، امیرحسین رنگرز جدی، حسین محمدی منش، رسول طاهری، رضا سرحدی، صادق عظیمی، سید حسن موسوی و عبدالرحمان تمیز بخشی از این بازیکنان هستند.

عرفان بادی، فردین قلی نیا داوودی، کاظم میرعباسی، علیرضا کشیری، محمد کیا، محسن ساجدی، محمد وصالی آرام، محمدرسول حاجی زاده و محمد رضا عبدلو دیگر بازیکنان صبا در لیگ دسته اول جوانان کشور هستند.

ترکیب تیم جوانان صبا با حضور مسعود افرادی، مهدی ترابی، حمید مطهری، میثم شیردل، علیرضا نیلویی و حمیدرضا محمدی کامل می شود در حالی که ابراهیم لطفی، کاظم میرعباسی، علیرضا کشیری و حمید مطهری بازماندگان تیم فصل قبل صبا در رده سنی جوانان هستند.

مسئولیت حراست از دروازه صبا بر عهده سید حسن موسوی، عبدالرحمان تمیز و رسول حاجی زاده است و رضا سرحدی، عبدالرحمان تمیز، فردین قلی نیا، کاظم میرعباسی، علیرضا کشیری، محمد کیا، محمدرضا عبدلو و مهدی ترابی نفرات غیر بومی صبا را تشکیل می دهند.