معاون هنری ارشاد به تماشای تعزیه نشست/ پرهیز از خرافه و تحریف عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی بعد از اتمام مجلس تعزیه حضرت سید الشهدا (ع) با حضور در جمع هنرمندان این برنامه نمایشی توضیح داد: حفظ آیین‎های اصیل دینی و مذهبی اولویت اصلی ماست. این در حالی است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در رعایت اصول و مستندات تاریخی این مناسک مذهبی و دینی و پرهیز از خرافه در دوری از افراط گرایی و پرداخت های ناصحیح به بعضی امور، وظیفه ماست که در وزارت ارشاد به سمت نمونه‎سازی‎های درست گام برداریم و اینگونه آیین‎ها را به شکل صحیح در جامعه رواج دهیم.

معاون هنری با تشکر از سیدعلاءالدین قاسمی سرپرست گروه تعزیه و همکارانش بیان کرد: احیای روح حماسی عاشورا، پرهیز از خشونت، تأکید به مستندات تاریخی بر اساس مقاتل متقن و استفاده از بیان هنری در این قالب آیینی اساس کار است که بحمدالله شما در این اجرا از آن بهره بردید و امیدواریم این الگویی مناسب برای گروه‌های دیگر باشد که ما در فرهنگسرای نیاوران و معاونت هنری بر آن تأکید داریم.

وی تصریح کرد: موجب خوشحالی است که اجرای این مراسم با حفظ اصالت و مبانی صحیح اجرای تعزیه اینچنین مورد استقبال مردم قرار می گیرد و فرهنگسرای نیاوران در دهه اول ماه محرم به پایگاهی برای اجرای این آیین زیبا و سنتی تبدیل شده است.

مجالس تعزیه عاشورایی با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه اول ماه محرم در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.