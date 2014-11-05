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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

با بازگشت از آمریکا

معاون هنری ارشاد به تماشای تعزیه نشست/ پرهیز از خرافه و تحریف عاشورا

معاون هنری ارشاد به تماشای تعزیه نشست/ پرهیز از خرافه و تحریف عاشورا

آخرین مجلس تعزیه بنیاد آفرینش های هنری نیاوران سه شنبه سیزدهم آبان ماه با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی بعد از اتمام مجلس تعزیه حضرت سید الشهدا (ع) با حضور در جمع هنرمندان این برنامه نمایشی توضیح داد: حفظ آیینهای اصیل دینی و مذهبی اولویت اصلی ماست. این در حالی است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در رعایت اصول و مستندات تاریخی این مناسک مذهبی و دینی و پرهیز از خرافه در دوری از افراط گرایی و پرداخت های ناصحیح به بعضی امور، وظیفه ماست که در وزارت ارشاد به سمت نمونهسازیهای درست گام برداریم و اینگونه آیینها را به شکل صحیح در جامعه رواج دهیم.

علاءالدین قاسمی

معاون هنری با تشکر از سیدعلاءالدین قاسمی سرپرست گروه تعزیه و همکارانش بیان کرد: احیای روح حماسی عاشورا، پرهیز از خشونت، تأکید به مستندات تاریخی بر اساس مقاتل متقن و استفاده از بیان هنری در این قالب آیینی اساس کار است که بحمدالله شما در این اجرا از آن بهره بردید و امیدواریم این الگویی مناسب برای گروه‌های دیگر باشد که ما در فرهنگسرای نیاوران و معاونت هنری بر آن تأکید داریم.

تعزیه

وی تصریح کرد: موجب خوشحالی است که اجرای این مراسم با حفظ اصالت و مبانی صحیح اجرای تعزیه اینچنین مورد استقبال مردم قرار می گیرد و فرهنگسرای نیاوران در دهه اول ماه محرم به پایگاهی برای اجرای این آیین زیبا و سنتی تبدیل شده است.

مجالس تعزیه عاشورایی با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه اول ماه محرم در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

کد مطلب 2415414
علیرضا سعیدی

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