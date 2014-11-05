در برابر تهدیدات القاعده سکوت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پانوراما، عبدالملک الحوثی رهبر حوثی های یمن در یک گفتگوی تلویزیونی "عبد ربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن و سرویس های امنیتی و نظامی این کشور را مسئول ناامنی در یمن دانست.

الحوثی خاطرنشان کرد که طرفداران وی در برابر خطرات امنیتی و توطئه هایی که یمن را فرا گرفته است سکوت نخواهند کرد. رهبر حوثی ها در ادامه گفت: اگر طرف های رسمی با خطرات امنیتی از جمله خطر القاعده مقابله نکنند مردم یمن برای تغییر تمامی این معادله ها اقدام خواهد کرد.

وی اظهار داشت: مردم یمن هرگز اجازه نخواهند داد کشور به سوی هرج و مرج و ناامنی پیش برود و کسانی که باید محاکمه شوند طرف های رسمی مسئول در برقراری امنیت در کشور هستند.

عبدالملک الحوثی افزود: ارتش یمن برای مقابله با القاعده ضعیف نیست اما اراده سیاسی در این زمینه وجود ندارد. وی از طرفداران خود خواست که برای برقراری امنیت در یمن آمادگی خود را بالا ببرند.

خاطرنشان می شود اظهارات عبدالملک الحوثی پس از آن مطرح می شود که آمریکا از شورای امنیت خواست "علی عبدالله صالح" دیکتاتوری سابق یمن و دو تن از رهبران گروه الحوثی به این اتهام که مانعی بر سر راه روند سیاسی در یمن هستند تحریم شوند.