به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين بحرالعلومي صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان ضمن اشاره به حمایت مسئولان از تبديل خانه‌هاي با ارزش واقع در بافت هاي تاريخي استان به اقامتگاه اظهار داشت: با توجه به اينكه بسياري از گردشگران، تجربه اقامت در هتل‌ها را داشته و به دنبال تجربه اسكان در خانه‌هاي بومي و محلي هستند، اين اداره كل از صاحبان خانه‌هاي با ارزش تاريخي براي تبديل اين خانه‌ها به اقامتگاه بومي حمايت مي‌كند.

وي گفت: در شهرها و روستاهاي استان سمنان تعداد زيادي خانه با ارزش تاريخي وجود دارد كه با كمي هزينه مي‌توان اين خانه‌ها را تبديل به مكان اقامت گردشگران كرد و اين موضوع موجب جذب گردشگر و رونق اقتصاد استان و مردم ساكن در مناطق تاريخي مي‌شود.

مدير كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان با اشاره به اينكه اين مهم در برخي از استان‌هاي كشور از جمله يزد اجرايي شده است، گفت: در حال حاضر ۲۵ خانه در يزد با سرمايه مردم به عنوان فضاي اقامتي گردشگران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بحرالعلومي با بيان اينكه پس از اصفهان و فارس بيشترين توريست خارجي به يزد مي رود، افزود: اين اقامتگاه‌هاي بومي به مكان مناسبي براي اقامت گردشگران تبديل شده اند.

وی در خاتمه گفت: تبديل خانه‌هاي تاريخي به اقامتگاه هاي بومي علاوه بر توسعه اقتصادي استان موجب حفظ و احياي خانه هاي باارزش و بافت تاريخي استان مي شود.

صاحبان خانه‌هاي تاريخي و با ارزش مي‌توانند براي كسب اطلاع بيشتر در اين رابطه با شماره ۳۳۳۰۰۸۱۵ و يا ۳۳۳۰۰۲۲۰ (معاونت گردشگري اداره كل) تماس بگيرند.