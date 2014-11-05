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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

بحرالعلومي خبر داد:

حمایت مسئولان از تبديل خانه‌هاي با ارزش واقع در بافت هاي تاريخي استان سمنان به اقامتگاه

حمایت مسئولان از تبديل خانه‌هاي با ارزش واقع در بافت هاي تاريخي استان سمنان به اقامتگاه

سمنان - خبرگزاری مهر: مدير كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان گفت: اين اداره كل از تبديل خانه‌هاي با ارزش تاريخي واقع در بافت‌هاي تاريخي استان به اقامتگاه بومي حمايت مي‌كند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين بحرالعلومي صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل  اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان ضمن اشاره به حمایت مسئولان از تبديل خانه‌هاي با ارزش واقع در بافت هاي تاريخي استان به اقامتگاه اظهار داشت: با توجه به اينكه بسياري از گردشگران، تجربه اقامت در هتل‌ها را داشته و به دنبال تجربه اسكان در خانه‌هاي بومي و محلي هستند، اين اداره كل از صاحبان خانه‌هاي با ارزش تاريخي براي تبديل اين خانه‌ها به اقامتگاه بومي حمايت مي‌كند.

وي گفت: در شهرها و روستاهاي استان سمنان تعداد زيادي خانه با ارزش تاريخي وجود دارد كه با كمي هزينه مي‌توان اين خانه‌ها را تبديل به مكان اقامت گردشگران كرد و اين موضوع موجب جذب گردشگر و رونق اقتصاد استان و مردم ساكن در مناطق تاريخي مي‌شود.

مدير كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان با اشاره به اينكه اين مهم در برخي از استان‌هاي كشور از جمله يزد اجرايي شده است، گفت: در حال حاضر ۲۵ خانه در يزد با سرمايه مردم به عنوان فضاي اقامتي گردشگران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بحرالعلومي با بيان اينكه پس از اصفهان و فارس بيشترين توريست خارجي به يزد مي رود، افزود: اين اقامتگاه‌هاي بومي به مكان مناسبي براي اقامت گردشگران تبديل شده اند.

وی در خاتمه گفت: تبديل خانه‌هاي تاريخي به اقامتگاه هاي بومي علاوه بر توسعه اقتصادي استان موجب حفظ و احياي خانه هاي باارزش و بافت تاريخي استان مي شود.

صاحبان خانه‌هاي تاريخي و با ارزش مي‌توانند براي كسب اطلاع بيشتر در اين رابطه با شماره ۳۳۳۰۰۸۱۵ و يا ۳۳۳۰۰۲۲۰ (معاونت گردشگري اداره كل) تماس بگيرند.

کد مطلب 2415416

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