به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دل‌خواسته سخنگو و عضو شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران گفت: کارگاه‌ تخصصی هم‌اندیشی، خلاقیت و گردهمایی علمی عکاسان سینمای ایران روز چهارشنبه 28 آبان‌ماه از ساعت 17:30 در سالن مرحوم سیف‌الله داد خانه سینمای شماره یک، واقع در خیابان بهارجنوبی، کوچه سمنان برگزار می‌شود.

به گفته وی قرار است به صورت ماهانه یک جلسه در خانه سینما برگزار شود که درباره موضوعاتی چون عکاسان پیشکسوت سینما، نقد و تحلیل آثار عکاسان داخلی و خارجی و همچنین استفاده از دوربین‌های عکاسی و مباحث سخت افزاری با حضور کارشناسان، بحث و تبادل نظر خواهد شد.

ورود برای همه عکاسان شاخه‌های مختلف عکاسی آزاد است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این‌باره می‌توانند به سایت انجمن عکاسان سینمای ایران به آدرس www.irssp.ir مراجعه کنند.