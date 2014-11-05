تلاش ها برای رفع مشکل قطعی آب در همدان ادامه دارد

سیدهادی حسینی بیدار در گفتگو با مهر اظهار داشت: بارندگی های روز تاسوعا در همدان موجب ریزش بخشی از پروژه در حال ساخت زیرگذر تقاطع بعثت همدان شد که در پی آن لوله‌ها جابجا و شبکه آب از مدار خارج شد.

حسینی‌بیدار با تاکید براینکه تلاش آبفا برای رفع قطعی آب ادامه دارد، افزود: پرسنل آبفا از زمان وقوع این حادثه در حال تلاش برای وصل کردن آب مناطق قطع شده هستند.

وی با بیان اینکه آب مناطق قطع شده از مدار دیگری وصل می شود، گفت: این اتفاق ظهر روز گذشته رخ داد و از همان ساعت اولیه کار اصلاح و تعمیر برای حل مشکل پیش آمده آغاز شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان همدان بیان داشت: اگر از همان لحظات نخست به دنبال اصلاح لوله‌ها بودیم سه تا چهار روز طول می‌کشید اما سعی شده آب مناطق قطع شده از مدار دیگری وصل شود.

وی افزود: در این حادثه ۵۰ هزار مشترک با قطعی آب مواجه شوند که تلاش برای رفع مشکل همچنان ادامه دارد.

حسینی بیدار با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه آبفا مشغول کار برای رفع مشکل قطعی آب است، گفت: این مشکل به زودی رفع خواهد شد.