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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۴

قلاوند:

آموزش استاد شادگری باعث تثبیت مشاغل می شود

آموزش استاد شادگری باعث تثبیت مشاغل می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان گفت: آموزش استاد شاگردی یکی از بهترین شیوه های آموزشی است که باعث تثبیت مشاغل موجود می شود.

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 38 هزار و 622 نفر - ساعت، آموزش استادشاگردی نوین در استان خوزستان انجام شده است، اظهار کرد: این آموزش ها در 21حرفه مهارتی از زیر مجموعه رشته هایی از قبیل اتومکانیک، صنایع چوب، صنایع فلزی، طراحی دوخت، مراقبت زیبایی، مکانیک، صنایع دستی و...اجرا شد.

قلاوند بیان کرد: روش استاد شاگردی نوین با الهام از فرمایش مقام معظم رهبری در سال1390 با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق فناوری های روز آغاز شد.

وی تصریح کرد: بهترین شیوه مهارت آموزی اجرای طرح استاد شاگردی نوین است که باعث استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل سنتی، صنایع دستی و مشاغل خانگی با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی در توسعه آموزش های مهارتی برای استفاده از ظرفیت های محیط کار واقعی می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: آموزش به روش استادشاگردی نوین با هدف کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده سازی شاگردان برای اشتغال و کارآفرینی، ارتقای توانمندی های حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار، ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری کارآموز با مشاهده محیط کار واقعی، حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی اجرا شد.

قلاوند بیان کرد: این آموزش ها سبب حرکت به سمت برقرای عدالت در آموزش های مهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز مقدور نیست، شده و کاهش تصدی گری دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت های غیر دولتی در ارائه آموزش های مهارتی می شود.

قلاوند در پایان گفت: در حال حاضر 22 کارگاه استادشاگردی نوین در خوزستان فعالیت آموزشی دارند.

 

کد مطلب 2415420

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