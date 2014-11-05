آموزش استاد شادگری باعث تثبیت مشاغل می شود

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 38 هزار و 622 نفر - ساعت، آموزش استادشاگردی نوین در استان خوزستان انجام شده است، اظهار کرد: این آموزش ها در 21حرفه مهارتی از زیر مجموعه رشته هایی از قبیل اتومکانیک، صنایع چوب، صنایع فلزی، طراحی دوخت، مراقبت زیبایی، مکانیک، صنایع دستی و...اجرا شد.

قلاوند بیان کرد: روش استاد شاگردی نوین با الهام از فرمایش مقام معظم رهبری در سال1390 با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق فناوری های روز آغاز شد.

وی تصریح کرد: بهترین شیوه مهارت آموزی اجرای طرح استاد شاگردی نوین است که باعث استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل سنتی، صنایع دستی و مشاغل خانگی با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی در توسعه آموزش های مهارتی برای استفاده از ظرفیت های محیط کار واقعی می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: آموزش به روش استادشاگردی نوین با هدف کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده سازی شاگردان برای اشتغال و کارآفرینی، ارتقای توانمندی های حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار، ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری کارآموز با مشاهده محیط کار واقعی، حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی اجرا شد.

قلاوند بیان کرد: این آموزش ها سبب حرکت به سمت برقرای عدالت در آموزش های مهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز مقدور نیست، شده و کاهش تصدی گری دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت های غیر دولتی در ارائه آموزش های مهارتی می شود.

قلاوند در پایان گفت: در حال حاضر 22 کارگاه استادشاگردی نوین در خوزستان فعالیت آموزشی دارند.